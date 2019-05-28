Когда времени совсем мало я всегда на ужин готовлю эту вкуснятину

Ингредиенты:
гнезда — 1 упаковка
фарш — 400 г
лук — 2 шт.
томатная паста или кетчуп — 1 ст.л.
чеснок — 3 зубчика
растительное масло – 2 ст.л.
соль
перец
зелень для украшения
Приготовление:
Очищенный чеснок порубите.
Лук почистите и нарежьте.
Половину добавьте в фарш, посолите, поперчите.
Лук отправьте в сковородку. Обжарьте. Добавьте чеснок.
Добавьте томатную пасту, посолите, поперчите.
Выложите гнезда в сковородку.
Заполните верхушки фаршем.
Залейте кипятком так, чтобы соус закрывал гнезда.
Готовьте 20-25 минут под крышкой.
Приятного аппетита!!!
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