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Попробовала новый рецепт салата с сельдью и готовлю вместо надоевшей «Сельди под шубой»

В одном женском журнале увидела этот рецепт и решила попробовать сделать. Вы знаете, очень удачно купила журнал – салат получился очень вкусным и легким. Еще один плюс – он без майонеза и с зеленью.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь филе, 200 г;
  • отварной картофель, 2 шт;
  • лук красный, 1 шт;
  • корнишоны маринованные, 4 шт;
  • укроп;
  • масло подсолнечное, 4 ст.л;
  • лимонный сок, 2 ст.л;
  • горчица 1 ч.л;
  • соль.

Процесс приготовления

Для заправки соединяем подсолнечное масло и лимонный сок, горчицу и перемешиваем до однородности.

Отварной картофель режем кружочками и каждый перерезаем наполовину.

Картофель заливаем половиной заправки, добавляем по вкусу соль и хорошо перемешиваем.

К картофелю добавляем лук, порезанный тонкими полукольцами, перемешиваем.

Корнишоны режем тонкими кружочками и добавляем в салат.

Совет: в этот салат вы можете добавлять и простые маринованные или соленные огурцы, только режем небольшими и тонкими кусочками.

Филе сельди также режем тонкими кусочками и добавляем в салат.

Теперь заливаем оставшийся соус, перемешиваем и отправляем в холодильник на 20 минут мариноваться.

Перед подачей можете посыпать свежим укропом.

Попробовала новый рецепт салата с сельдью и готовлю вместо надоевшей «Сельди под шубой»

Как видите, все очень просто и используются самые простые продукты.

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