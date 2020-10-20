Попробовала новый рецепт салата с сельдью и готовлю вместо надоевшей «Сельди под шубой»

В одном женском журнале увидела этот рецепт и решила попробовать сделать. Вы знаете, очень удачно купила журнал – салат получился очень вкусным и легким. Еще один плюс – он без майонеза и с зеленью.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь филе, 200 г;
- отварной картофель, 2 шт;
- лук красный, 1 шт;
- корнишоны маринованные, 4 шт;
- укроп;
- масло подсолнечное, 4 ст.л;
- лимонный сок, 2 ст.л;
- горчица 1 ч.л;
- соль.
Процесс приготовления
Для заправки соединяем подсолнечное масло и лимонный сок, горчицу и перемешиваем до однородности.
Отварной картофель режем кружочками и каждый перерезаем наполовину.
Картофель заливаем половиной заправки, добавляем по вкусу соль и хорошо перемешиваем.
К картофелю добавляем лук, порезанный тонкими полукольцами, перемешиваем.
Корнишоны режем тонкими кружочками и добавляем в салат.
Совет: в этот салат вы можете добавлять и простые маринованные или соленные огурцы, только режем небольшими и тонкими кусочками.
Филе сельди также режем тонкими кусочками и добавляем в салат.
Теперь заливаем оставшийся соус, перемешиваем и отправляем в холодильник на 20 минут мариноваться.
Перед подачей можете посыпать свежим укропом.
Как видите, все очень просто и используются самые простые продукты.
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