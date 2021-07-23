Баклажаны с соусом из орехов. Постное блюдо, которое понравится всем

Баклажаны с соусом из орехов получается очень вкусным и ароматны, оно понравится всем любителям баклажанов.

Баклажаны с соусом из орехов: ингредиенты

Баклажаны – 320 г. (триста двадцать грамм) Вода – 1 ст. (один стакан) Кинза – по вкусу Грецкие орехи – 260 г. (двести шестьдесят грамм) Свежий базилик – 1 п. (один пакетик) Сок лимона или винный уксус – 1,5 ч. л. (полторы чайных ложки) Чеснок – 3-4 з. (три-четыре зубчика) Красный перец – 1,5 гр. (полтора грамм) Кориандр – 1,5 ч. л. (полторы чайных ложки) Шафран или куркума – 1,5 г. (полтора грамм) Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Способ приготовления:

Орехи очистите, удалите испорченные, любым способом измельчите.

Чеснок, кинзу, базилик измельчите, добавьте к орехам и вс6 вместе хорошенько разотрите ложкой из дерева.

К смеси введите все приправы, указанные в рецепте, кориандр и тщательно всё перемешайте.

Соус должен получится густой, вводите немного холодной воды, уксус, можете сок лимона. Хорошим дополнением будет сок граната.

Присалите всю массу.

Формируйте баклажаны колечками не толще полутора сантиметров.

Смажьте маслом, положите на застеленный пекарской бумагой противень.

Отправьте на 6 минут в разогретую до 180 градусов духовку. После переверните и готовьте ещё 5 минут.

После переверните и готовьте ещё 5 минут. Отправьте готовые баклажаны на бумажное полотенце, чтобы стекло масло.

На блюде разложите овощи. Сверху по 1,5 ложки соуса.

Формируйте таким образом горку овощей.

Присыпьте зеленью и подайте в тёплом или холодном виде.

Баклажаны с соусом из орехов — постное и полезное блюдо.

Приятного аппетита!