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Баклажаны с соусом из орехов. Постное блюдо, которое понравится всем

Баклажаны с соусом из орехов получается очень вкусным и ароматны, оно понравится всем любителям баклажанов.

Баклажаны с соусом из орехов: ингредиенты

Баклажаны с соусом из орехов

  1. Баклажаны – 320 г. (триста двадцать грамм)
  2. Вода – 1 ст. (один стакан)
  3. Кинза – по вкусу
  4. Грецкие орехи – 260 г. (двести шестьдесят грамм)
  5. Свежий базилик – 1 п. (один пакетик)
  6. Сок лимона или винный уксус – 1,5 ч. л. (полторы чайных ложки)
  7. Чеснок – 3-4 з. (три-четыре зубчика)
  8. Красный перец – 1,5 гр. (полтора грамм)
  9. Кориандр – 1,5 ч. л. (полторы чайных ложки)
  10. Шафран или куркума – 1,5 г. (полтора грамм)
  11. Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Орехи очистите, удалите испорченные, любым способом измельчите.
  • Чеснок, кинзу, базилик измельчите, добавьте к орехам и вс6 вместе хорошенько разотрите ложкой из дерева.
  • К смеси введите все приправы, указанные в рецепте, кориандр  и тщательно всё перемешайте.
  • Соус должен получится густой, вводите немного холодной воды, уксус, можете сок лимона. Хорошим дополнением будет сок граната.
  • Присалите всю массу.
  • Формируйте баклажаны колечками не толще полутора сантиметров.
  • Смажьте маслом, положите на застеленный пекарской бумагой противень.
  • Отправьте на 6 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
    После переверните и готовьте ещё 5 минут.
  • Отправьте готовые баклажаны на бумажное полотенце, чтобы стекло масло.
  • На блюде разложите овощи. Сверху по 1,5 ложки соуса.
  • Формируйте таким образом горку овощей.
  • Присыпьте зеленью и подайте в тёплом или холодном виде.

Баклажаны с соусом из орехов — постное и полезное блюдо.

Баклажаны с соусом из орехов. Постное блюдо, которое понравится всем 4

Приятного аппетита!

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