Баклажаны с соусом из орехов. Постное блюдо, которое понравится всем

Баклажаны с соусом из орехов получается очень вкусным и ароматны, оно понравится всем любителям баклажанов.
Баклажаны с соусом из орехов: ингредиенты
- Баклажаны – 320 г. (триста двадцать грамм)
- Вода – 1 ст. (один стакан)
- Кинза – по вкусу
- Грецкие орехи – 260 г. (двести шестьдесят грамм)
- Свежий базилик – 1 п. (один пакетик)
- Сок лимона или винный уксус – 1,5 ч. л. (полторы чайных ложки)
- Чеснок – 3-4 з. (три-четыре зубчика)
- Красный перец – 1,5 гр. (полтора грамм)
- Кориандр – 1,5 ч. л. (полторы чайных ложки)
- Шафран или куркума – 1,5 г. (полтора грамм)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Способ приготовления:
- Орехи очистите, удалите испорченные, любым способом измельчите.
- Чеснок, кинзу, базилик измельчите, добавьте к орехам и вс6 вместе хорошенько разотрите ложкой из дерева.
- К смеси введите все приправы, указанные в рецепте, кориандр и тщательно всё перемешайте.
- Соус должен получится густой, вводите немного холодной воды, уксус, можете сок лимона. Хорошим дополнением будет сок граната.
- Присалите всю массу.
- Формируйте баклажаны колечками не толще полутора сантиметров.
- Смажьте маслом, положите на застеленный пекарской бумагой противень.
- Отправьте на 6 минут в разогретую до 180 градусов духовку. После переверните и готовьте ещё 5 минут.
- Отправьте готовые баклажаны на бумажное полотенце, чтобы стекло масло.
- На блюде разложите овощи. Сверху по 1,5 ложки соуса.
- Формируйте таким образом горку овощей.
- Присыпьте зеленью и подайте в тёплом или холодном виде.
Баклажаны с соусом из орехов — постное и полезное блюдо.
Приятного аппетита!
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