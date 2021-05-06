Всегда держу наготове куриную грудку и за 20 минут до прихода гостей готовлю мясо по-албански: вкуснее, чем просто котлеты

Блюдо получается вкусным, напоминает любимые многими рубленые котлеты, но гораздо ароматнее и сочнее.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка куриная, 500 г;
- яйца, 3 шт;
- чеснок, 3 зубчика;
- соль, перец;
- майонез, 3 ст.л;
- мука, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Мясо режем мелкими кусочками.
Совет: чтобы сделать это быстрее и легче, немного подмораживаем грудку в морозильной камере.
Смешиваем кусочки мяса с яйцами, майонезом, солью, перцем, любыми специями и пропущенным через пресс чесноком.
Массу хорошо перемешиваем до однородности. Можно еще добавить мелко рубленую зелень.
Накрываем емкость и отправляем на 40 минут в холодильник.
Вводим муку, еще раз хорошо перемешиваем.
Обжариваем котлеты на растительном масле с двух сторон до румяности.
Котлеты подаю с острыми соусами и аджикой, картофельным пюре, салатами из свежих овощей.
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