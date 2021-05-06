Всегда держу наготове куриную грудку и за 20 минут до прихода гостей готовлю мясо по-албански: вкуснее, чем просто котлеты

Блюдо получается вкусным, напоминает любимые многими рубленые котлеты, но гораздо ароматнее и сочнее.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудка куриная, 500 г;

яйца, 3 шт;

чеснок, 3 зубчика;

соль, перец;

майонез, 3 ст.л;

мука, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Мясо режем мелкими кусочками.

Совет: чтобы сделать это быстрее и легче, немного подмораживаем грудку в морозильной камере.

Смешиваем кусочки мяса с яйцами, майонезом, солью, перцем, любыми специями и пропущенным через пресс чесноком.

Массу хорошо перемешиваем до однородности. Можно еще добавить мелко рубленую зелень.

Накрываем емкость и отправляем на 40 минут в холодильник.

Вводим муку, еще раз хорошо перемешиваем.

Обжариваем котлеты на растительном масле с двух сторон до румяности.

Котлеты подаю с острыми соусами и аджикой, картофельным пюре, салатами из свежих овощей.