Скатерть-Самобранка

5 377 подписчиков
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Балашов
    мадам, у Вас точно по литературе была двойка.... Откуда взялся тертый сыр? И погружным блендером измельчают, а вот пе...Салат «Ежедневный...
  • Андрей Балашов
    Мадам автор, а на Вас случайно кокос не падал? Мохито не может быть апельсиновым! И далее по тексту - "... равное кол...Апельсиновый мохи...
  • Ирина Солодилина
    ВкусненькоВместо мороженого...

Маринованные куриные сердечки на шпажках. Мясная закуска, запечённая в духовке

Маринованные куриные сердечки на шпажках получаются очень нежными и ароматными. Такое блюдо не задержится на столе слишком долго.

Маринованные куриные сердечки на шпажках: ингредиенты

Маринованные куриные сердечки на шпажках

  1. Мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  2. Куриные сердечки – 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Соевый соус – 3 ст. л ( три столовые ложки)
  4. Лук – 1 шт. (одна штука)
  5. Уксус – 5 мл. (пять миллилитров)
  6. Соль, перец – по вкусу

Процесс приготовления:

  • Для маринада: соевый соус, мёд, уксус, измельченный лук, затем добавьте перец, соль и раздавленную в ступке зиру. Поместите сердечки в маринад и держите там около часа. Шпажки опустите в воду на полчаса.
    Сердечки необходимо нанизать на шпажки.
  • Шашлыки выложите на смазанную маслом решетку и запекайте 30 минут при 180 градусах.

Маринованные куриные сердечки на шпажках — безумно вкусное блюдо.

 

Маринованные куриные сердечки на шпажках. Мясная закуска, запечённая в духовке 3
Grilled chicken hearts on skewers yakitori macro horizontal

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх