Маринованные куриные сердечки на шпажках. Мясная закуска, запечённая в духовке

Маринованные куриные сердечки на шпажках получаются очень нежными и ароматными. Такое блюдо не задержится на столе слишком долго.
Маринованные куриные сердечки на шпажках: ингредиенты
- Мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Куриные сердечки – 500 гр. (пятьсот грамм)
- Соевый соус – 3 ст. л ( три столовые ложки)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Уксус – 5 мл. (пять миллилитров)
- Соль, перец – по вкусу
Процесс приготовления:
- Для маринада: соевый соус, мёд, уксус, измельченный лук, затем добавьте перец, соль и раздавленную в ступке зиру. Поместите сердечки в маринад и держите там около часа. Шпажки опустите в воду на полчаса.
Сердечки необходимо нанизать на шпажки.
- Шашлыки выложите на смазанную маслом решетку и запекайте 30 минут при 180 градусах.
Маринованные куриные сердечки на шпажках — безумно вкусное блюдо.
Готовьте на здоровье!
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