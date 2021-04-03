Фрикадельки в горчично-медовом соусе. Соус придает особый аромат любимым фрикаделькам

Фрикадельки в горчично-медовом соусе получаются такими необычными! Вкусными! Аппетитными!
Фрикадельки в горчично-медовом соусе: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр — фарша
- 1 (одна) шт — яиц
- 3 (три) ст. ложки — горчицы
- 3 (три) ст. ложки — меда
- 3 (три) ст. ложки — воды
- пучок укропа
- 3 (три) ст. ложки — горчицы
- 3 (три) ст. ложки — панировочных сухарей
- 3 (три) ст. ложки — сливочного масла
- соль по вкусу
- специи по вкусу
Рецепт приготовления:
- К мясному фаршу добавьте соль и специи по вкусу, яйцо и панировочные сухари, хорошо перемешайте.
- Из мяса сформируйте небольшие круглые шарики.
- На сковороде прогрейте сливочное масло и выложить шарики.
- К обжаренным со всех сторон шарикам добавьте мед, горчицу и немного воды.
- Готовьте в течение десяти минут под крышкой. Перед подачей в соус добавьте измельченный укроп и перемешайте.
- Фрикадельки в горчично-медовом соусе подавать сразу же! Горячими!
Блюдо получается невероятно вкусным, несмотря на простоту в приготовлении. И в него не входят какие — то необычные ингредиенты, все доступно и вполне бюджетно. Но такой ужин и вправду вкусный! Его не стыдно подать и гостям, который пришли, например, без предупреждения! Готовьте на здоровье!
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