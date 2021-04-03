Фрикадельки в горчично-медовом соусе. Соус придает особый аромат любимым фрикаделькам

Фрикадельки в горчично-медовом соусе получаются такими необычными! Вкусными! Аппетитными!

Фрикадельки в горчично-медовом соусе: ингредиенты

500 (пятьсот) гр — фарша 1 (одна) шт — яиц 3 (три) ст. ложки — горчицы 3 (три) ст. ложки — меда 3 (три) ст. ложки — воды пучок укропа 3 (три) ст. ложки — горчицы 3 (три) ст. ложки — панировочных сухарей 3 (три) ст. ложки — сливочного масла соль по вкусу специи по вкусу

Рецепт приготовления:

К мясному фаршу добавьте соль и специи по вкусу, яйцо и панировочные сухари, хорошо перемешайте.

Из мяса сформируйте небольшие круглые шарики.

На сковороде прогрейте сливочное масло и выложить шарики.

К обжаренным со всех сторон шарикам добавьте мед, горчицу и немного воды.

Готовьте в течение десяти минут под крышкой. Перед подачей в соус добавьте измельченный укроп и перемешайте.

Фрикадельки в горчично-медовом соусе подавать сразу же! Горячими!

Блюдо получается невероятно вкусным, несмотря на простоту в приготовлении. И в него не входят какие — то необычные ингредиенты, все доступно и вполне бюджетно. Но такой ужин и вправду вкусный! Его не стыдно подать и гостям, который пришли, например, без предупреждения! Готовьте на здоровье!