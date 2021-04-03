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Фрикадельки в горчично-медовом соусе. Соус придает особый аромат любимым фрикаделькам

Фрикадельки в горчично-медовом соусе получаются такими необычными! Вкусными! Аппетитными!

Фрикадельки в горчично-медовом соусе

Фрикадельки в горчично-медовом соусе: ингредиенты

  1. 500 (пятьсот) гр — фарша
  2. 1 (одна) шт — яиц
  3. 3 (три) ст. ложки — горчицы
  4. 3 (три) ст. ложки — меда
  5. 3 (три) ст. ложки — воды
  6. пучок укропа
  7. 3 (три) ст. ложки — горчицы
  8. 3 (три) ст. ложки — панировочных сухарей
  9. 3 (три) ст. ложки — сливочного масла
  10. соль по вкусу
  11. специи по вкусу

Рецепт приготовления:

  • К мясному фаршу добавьте соль и специи по вкусу, яйцо и панировочные сухари, хорошо перемешайте.
  • Из мяса сформируйте небольшие круглые шарики.
  • На сковороде прогрейте сливочное масло и выложить шарики.
  • К обжаренным со всех сторон шарикам добавьте мед, горчицу и немного воды.
  • Готовьте в течение десяти минут под крышкой. Перед подачей в соус добавьте измельченный укроп и перемешайте.
  • Фрикадельки в горчично-медовом соусе подавать сразу же! Горячими!

Блюдо получается невероятно вкусным, несмотря на простоту в приготовлении. И в него не входят какие — то необычные ингредиенты, все доступно и вполне бюджетно. Но такой ужин и вправду вкусный! Его не стыдно подать и гостям, который пришли, например, без предупреждения! Готовьте на здоровье!

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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
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