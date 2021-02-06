Это лучше, чем рецепт по ГОСТу. Домашняя вареная колбаса «Докторская», натуральная, сочная и нежная

Как часто вы ностальгируете по той советской вареной колбасе, которая была полностью мясной, ароматной и нежной, причем аромат и вкус, были полностью натуральными, а не созданными синтетическими вкусовыми добавками. Попробуйте сделать эту колбасу по моему рецепту – вам точно понравится!
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мясо свиное, 700 г;
- говядина, 300 г;
- молоко ледяное, 400 г;
- яйцо, 1 шт;
- соль обычна, 13 г;
- соль нитритная, 10 г;
- орех мускатный, 0.25 ч.л.
Процесс приготовления
В принципе, мясо вы можете брать любое по своему вкусу. К примеру, можно и куриное взять и сочетать его со свининой.
Мясо режем кусками и превращаем в фарш.
Перекручиваем еще раз фарш, чтобы колбаса была нежной.
Заправляем фарш солью нитритной и обычной, специями, добавляем яйцо и вливаем ледяное молоко.
Совет: если у вас нет нитритной соли, тогда берем 23 г обычной.
Хорошо вымешиваем массу руками или при помощи кухонного комбайна.
Делим фарш на 3 части.
Выкладываем каждую часть на пищевую пленку, делаем колбасу, плотно оборачиваем пленкой, края завязываем.
Духовку включаем на 75 градусов.
Воду в кастрюле кипятим, опускаем колбасу, придавливаем ее и отправляем кастрюлю в духовку на 2 часа.
Быстро остужаем колбасу под ледяной водой – это займет минут 20 – 30.
Вынимаем колбасу из пленки и подаем к столу.
Чтобы хранить колбасу в холодильнике, упаковывайте ее в вакуум. Такая колбаса хранится в холодильнике до 5 дней, морозить ее не советую, станет водянистой.
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