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Это лучше, чем рецепт по ГОСТу. Домашняя вареная колбаса «Докторская», натуральная, сочная и нежная

Как часто вы ностальгируете по той советской вареной колбасе, которая была полностью мясной, ароматной и нежной, причем аромат и вкус, были полностью натуральными, а не созданными синтетическими вкусовыми добавками. Попробуйте сделать эту колбасу по моему рецепту – вам точно понравится!

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мясо свиное, 700 г;
  • говядина, 300 г;
  • молоко ледяное, 400 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • соль обычна, 13 г;
  • соль нитритная, 10 г;
  • орех мускатный, 0.25 ч.л.

Процесс приготовления

В принципе, мясо вы можете брать любое по своему вкусу. К примеру, можно и куриное взять и сочетать его со свининой.

Мясо режем кусками и превращаем в фарш.

Перекручиваем еще раз фарш, чтобы колбаса была нежной.

Это лучше, чем рецепт по ГОСТу. Домашняя вареная колбаса «Докторская», натуральная, сочная и нежная

Заправляем фарш солью нитритной и обычной, специями, добавляем яйцо и вливаем ледяное молоко.

Совет: если у вас нет нитритной соли, тогда берем 23 г обычной.

Хорошо вымешиваем массу руками или при помощи кухонного комбайна.

Это лучше, чем рецепт по ГОСТу. Домашняя вареная колбаса «Докторская», натуральная, сочная и нежная

Делим фарш на 3 части.

Это лучше, чем рецепт по ГОСТу. Домашняя вареная колбаса «Докторская», натуральная, сочная и нежная

Выкладываем каждую часть на пищевую пленку, делаем колбасу, плотно оборачиваем пленкой, края завязываем.

Это лучше, чем рецепт по ГОСТу. Домашняя вареная колбаса «Докторская», натуральная, сочная и нежная

Духовку включаем на 75 градусов.

Воду в кастрюле кипятим, опускаем колбасу, придавливаем ее и отправляем кастрюлю в духовку на 2 часа.

Быстро остужаем колбасу под ледяной водой – это займет минут 20 – 30.

Вынимаем колбасу из пленки и подаем к столу.

Это лучше, чем рецепт по ГОСТу. Домашняя вареная колбаса «Докторская», натуральная, сочная и нежная

Чтобы хранить колбасу в холодильнике, упаковывайте ее в вакуум. Такая колбаса хранится в холодильнике до 5 дней, морозить ее не советую, станет водянистой.

Это лучше, чем рецепт по ГОСТу. Домашняя вареная колбаса «Докторская», натуральная, сочная и нежная

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