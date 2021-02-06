Это лучше, чем рецепт по ГОСТу. Домашняя вареная колбаса «Докторская», натуральная, сочная и нежная

Как часто вы ностальгируете по той советской вареной колбасе, которая была полностью мясной, ароматной и нежной, причем аромат и вкус, были полностью натуральными, а не созданными синтетическими вкусовыми добавками. Попробуйте сделать эту колбасу по моему рецепту – вам точно понравится!

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо свиное, 700 г;

говядина, 300 г;

молоко ледяное, 400 г;

яйцо, 1 шт;

соль обычна, 13 г;

соль нитритная, 10 г;

орех мускатный, 0.25 ч.л.

Процесс приготовления

В принципе, мясо вы можете брать любое по своему вкусу. К примеру, можно и куриное взять и сочетать его со свининой.

Мясо режем кусками и превращаем в фарш.

Перекручиваем еще раз фарш, чтобы колбаса была нежной.

Заправляем фарш солью нитритной и обычной, специями, добавляем яйцо и вливаем ледяное молоко.

Совет: если у вас нет нитритной соли, тогда берем 23 г обычной.

Хорошо вымешиваем массу руками или при помощи кухонного комбайна.

Делим фарш на 3 части.

Выкладываем каждую часть на пищевую пленку, делаем колбасу, плотно оборачиваем пленкой, края завязываем.

Духовку включаем на 75 градусов.

Воду в кастрюле кипятим, опускаем колбасу, придавливаем ее и отправляем кастрюлю в духовку на 2 часа.

Быстро остужаем колбасу под ледяной водой – это займет минут 20 – 30.

Вынимаем колбасу из пленки и подаем к столу.

Чтобы хранить колбасу в холодильнике, упаковывайте ее в вакуум. Такая колбаса хранится в холодильнике до 5 дней, морозить ее не советую, станет водянистой.