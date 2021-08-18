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Пирог Дежурный. Лакомство из жидкого теста на кефире

Пирог Дежурный — простой и быстрый рецепт, который выручит вас в любую минуту.

Пирог Дежурный: ингредиенты

Пирог Дежурный

  1. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  2. Кефир — 250 мл. (двести миллилитров)
  3. Мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
  4. Кетчуп — 3 ст. л (три столовые ложки)
  5. Ветчина — 100 гр. (сто грамм)
  6. Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Шампиньоны — 3 шт. (три штуки)
  8. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  9. Сахар — щепотка
  10. Сыр, зелень, специи
  11. Соль — щепотка

Способ приготовления:

Пирог Дежурный. Лакомство из жидкого теста на кефире 3

  • Кефир немного нагрейте и смешайте с яйцом и растительным маслом.
  • Просейте муку с разрыхлителем, солью и сахаром, введите в массу и вымесите тесто.
  • Масса должна получиться густой и тянуться за венчиком.
  • Смажьте противень маслом и присыпьте мукой, выложите тесто и разровняйте.
  • Смажьте сверху кетчупом или томатной пастой, выложите начинки по своему вкусу.
  • Выпекайте 10 минут при 200 градусах.

Пирог Дежурный — быстро и вкусно.

Пирог Дежурный. Лакомство из жидкого теста на кефире 4

Приятного аппетита!

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