Пирог Дежурный. Лакомство из жидкого теста на кефире

Пирог Дежурный — простой и быстрый рецепт, который выручит вас в любую минуту.
Пирог Дежурный: ингредиенты
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Кефир — 250 мл. (двести миллилитров)
- Мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
- Кетчуп — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Ветчина — 100 гр. (сто грамм)
- Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Шампиньоны — 3 шт. (три штуки)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сахар — щепотка
- Сыр, зелень, специи
- Соль — щепотка
Способ приготовления:
- Кефир немного нагрейте и смешайте с яйцом и растительным маслом.
- Просейте муку с разрыхлителем, солью и сахаром, введите в массу и вымесите тесто.
- Масса должна получиться густой и тянуться за венчиком.
- Смажьте противень маслом и присыпьте мукой, выложите тесто и разровняйте.
- Смажьте сверху кетчупом или томатной пастой, выложите начинки по своему вкусу.
- Выпекайте 10 минут при 200 градусах.
Пирог Дежурный — быстро и вкусно.
Приятного аппетита!
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