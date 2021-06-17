Творожный десерт с бананом. Нежное лакомство на скорую руку

Творожный десерт с бананом — самое нежное и вкусное лакомство для любителей сладкого.

Творожный десерт с бананом: ингредиенты

Творожный десерт с бананом

  1. Банан – 1,5 шт. (полторы штуки)
  2. Творог – 200 г. (двести грамм)
  3. Вафельный корж – 2 шт. (две штуки)
  4. Чёрный шоколад – 120 г. (сто двадцать грамм)
  5. Сливочное масло – 60 г. (шестьдесят грамм)

Способ приготовления:

  • Вафельные коржи измельчите в крошку. Смешайте с нежирным творогом в блендере и разомните вилкой.
  • 100 грамм шоколада поломайте на кусочки. Добавьте сливочное масло. Массу растопите в микроволновке на средней мощности до получения жидкой массы. Добавьте её в творог.
  • Шоколадно-творожную массу выложите на пищевую плёнку. В середину положите банан и сформируйте рулет.
  • Отправьте в холодильник на 2 часа.

Творожный десерт с бананом — готовится быстро и легко.

Творожный десерт с бананом. Нежное лакомство на скорую руку 2

Приятного аппетита!

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