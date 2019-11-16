Будете довольны результатом на все 100%. Мамин пирог всегда получается и радует своим вкусом

Ингредиенты:

мука 500 г

сахар 80 г

масло сливочное 125 г

молоко 250 мл

соль ½ ч. л.

дрожжи сухие 5 щепоток

яйцо 1 шт.

ванилин по вкусу

Приготовление:

Для опары: просейте 250 г муки (дважды), всыпьте сухие дрожжи, влейте теплое молоко приблизительно 50-100 мл, в котором растворите ложку сахара. Перемешайте, миску с опарой накройте слегка влажным полотенцем и оставьте минут на 15-20 в теплом месте.

Растопите масло. Взбейте желтки с оставшимся сахаром. Добавьте оставшееся молоко, соль, ванилин и всё это влейте в остальную муку. Перемешайте, и туда же добавьте опару. Всё замесите.

Чистый, мытый изюм посыпьте мукой. Изюм засыпьте в тесто и продолжайте месить, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

Тесто залейте растопленным маслом в 2-3 приема и замесите до однородности.

Положите тесто в глубокую миску, накройте влажным полотенцем и уберите в теплое место.

После того как тесто поднимется, обомните его и еще раз и поставьте в теплое место минут на 30.

С готового теста отрежьте небольшую часть (примерно 1/3), для изготовления полосок, покрывающих верх пирога.

Оставшееся тесто раскатайте в пласт и поставьте на теплый противень, смазанный маслом.

Сверху тесто смажьте повидлом или джемом.

Тесто, которое мы отложили для полосок, также раскатайте в пласт, вырежьте несколько полосок, шириной около 3 см, сделайте надрезы ножницами по всей длине полосок в виде елочки и украсьте пирог.

Оставьте пирог для расстойки минут на 40.

Отправьте в теплую духовку, разогретую до 170°С на 30-40 минут.

Приятного аппетита!!!