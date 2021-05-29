Как готовят пюре повара со стажем, чтобы оно получалось однородным и воздушным, словно пух

Совсем недавно в соседнюю квартиру въехали новые жильцы — очень приятные люди. Даже позвали в гости познакомиться поближе и заодно отметить новоселье. Хозяйка приготовила много разнообразных блюд, но больше всего, как ни странно, меня поразило картофельное пюре.
Оказалось, что новая соседка — повар со стажем, при Советском союзе трудилась в столовой, а сейчас работает в кафе. Конечно, я не могла не узнать рецепт и секреты приготовления этого блюда. Теперь готовлю пюре только так.
Перед тем как рассказать сам рецепт, хочу поделиться с вами секретами, благодаря которым пюре получится однородным, нежным и пышным.
Не берите молодой картофель, в нем низкое содержание крахмала, пюре не будет рассыпчатым. Сорт картофеля также подбирайте с учетом содержания крахмала (например, ривьера или синеглазка).
Перед чисткой хорошо промойте клубни в холодной воде и тщательно вырежьте глазки и порченые места.
Не оставляйте очищенную картошку надолго, даже в воде. Она начнет темнеть, и крахмал осядет на дно посуды.
Класть картофель необходимо в горячую воду, а солить — в конце приготовления.
Чтобы блюдо не получилось клейким, не используйте блендер. Перетирайте картофель обычной толкушкой.
Вместо куриных яиц я использую перепелиные, чтобы избежать заражения сальмонеллой.
Для приготовления понадобятся:
- 5 клубней картофеля;
- 100 мл молока;
- 25 г сливочного масла;
- 3 перепелиных яйца (или одно куриное);
- чеснок, лавровый лист и соль — по вкусу.
Очищенный картофель нужно тщательно промыть и разрезать на несколько частей.
Сложить в кастрюлю и залить горячей водой так, чтобы она полностью покрывала картошку.
До закипания варить на сильном огне под крышкой, затем убавить огонь на минимум.
В конце посолить и добавить лавровый лист с чесноком. Воду слить и тщательно растолочь картофель специальным приспособлением.
Молоко нагреть со сливочным маслом в микроволновой печи или на плите. Не нужно доводить до кипения, достаточно, чтобы жидкость была горячей.
Перемешать с картошкой.
Добавить к блюду перепелиные яйца, хорошо перемешать и попробовать на соль.
Останется только красиво выложить на тарелку, украсить зеленым луком или любой другой зеленью.
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