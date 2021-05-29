Как готовят пюре повара со стажем, чтобы оно получалось однородным и воздушным, словно пух

Совсем недавно в соседнюю квартиру въехали новые жильцы — очень приятные люди. Даже позвали в гости познакомиться поближе и заодно отметить новоселье. Хозяйка приготовила много разнообразных блюд, но больше всего, как ни странно, меня поразило картофельное пюре.

Оказалось, что новая соседка — повар со стажем, при Советском союзе трудилась в столовой, а сейчас работает в кафе. Конечно, я не могла не узнать рецепт и секреты приготовления этого блюда. Теперь готовлю пюре только так.

Перед тем как рассказать сам рецепт, хочу поделиться с вами секретами, благодаря которым пюре получится однородным, нежным и пышным.

Не берите молодой картофель, в нем низкое содержание крахмала, пюре не будет рассыпчатым. Сорт картофеля также подбирайте с учетом содержания крахмала (например, ривьера или синеглазка). Перед чисткой хорошо промойте клубни в холодной воде и тщательно вырежьте глазки и порченые места. Не оставляйте очищенную картошку надолго, даже в воде. Она начнет темнеть, и крахмал осядет на дно посуды.

Класть картофель необходимо в горячую воду, а солить — в конце приготовления. Чтобы блюдо не получилось клейким, не используйте блендер. Перетирайте картофель обычной толкушкой. Вместо куриных яиц я использую перепелиные, чтобы избежать заражения сальмонеллой.

Для приготовления понадобятся:

5 клубней картофеля;

100 мл молока;

25 г сливочного масла;

3 перепелиных яйца (или одно куриное);

чеснок, лавровый лист и соль — по вкусу.

Очищенный картофель нужно тщательно промыть и разрезать на несколько частей.

Сложить в кастрюлю и залить горячей водой так, чтобы она полностью покрывала картошку.

До закипания варить на сильном огне под крышкой, затем убавить огонь на минимум.

В конце посолить и добавить лавровый лист с чесноком. Воду слить и тщательно растолочь картофель специальным приспособлением.

Молоко нагреть со сливочным маслом в микроволновой печи или на плите. Не нужно доводить до кипения, достаточно, чтобы жидкость была горячей.

Перемешать с картошкой.

Добавить к блюду перепелиные яйца, хорошо перемешать и попробовать на соль.

Останется только красиво выложить на тарелку, украсить зеленым луком или любой другой зеленью.