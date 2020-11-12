Беру 2 литра кефира и делаю нежные «жемчужины» в банке

Это блюдо по вкусу напоминает очень нежный творожный сыр, с кремовой консистенцией, с приятным ароматом. Рецепт я выискала в интернете и теперь всегда буду готовить, что и вам желаю.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 2 л;
- масло растительное, 150 мл;
- ароматные приправы, чеснок, базилик, 2 ч.л;
- соль.
Процесс приготовления
Берем 2 пачки кефира. Я брала жирный, 3.2 % по литру. Отправляем упаковки в морозильную камеру до полной заморозки. Можете оставить на ночь или вообще, как я, «забыть» на несколько дней.
Снимаем упаковку, а замерзший кефир кладем на марлю в сито. По мере таяния будет стекать сыворотка. Марлю складываем в несколько слоев.
Когда вся сыворотка стечет, масса разморозится, берем чайную ложечку и с ее помощью, формируем шарики с размером ка грецкий орех или чуть больше.
Совет: творожную массу посолите по вкусу. А если масса у вас получилась слишком сухой, то добавьте в нее немного сыворотки.
В чистую и сухую емкость наливаем немного растительного масла и насыпаем свои любимые специи, ароматные травы, сухой чеснок.
Аккуратно укладываем в емкость с маслом творожные шарики, закрываем емкость крышкой и ставим на несколько часов в холодильник, чтобы шарики пропитались ароматами и вкусами приправ.
Это очень оригинальная и вкусная закуска, отлично подходит под разные блюда.
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