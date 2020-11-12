Беру 2 литра кефира и делаю нежные «жемчужины» в банке

Это блюдо по вкусу напоминает очень нежный творожный сыр, с кремовой консистенцией, с приятным ароматом. Рецепт я выискала в интернете и теперь всегда буду готовить, что и вам желаю.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 2 л;

масло растительное, 150 мл;

ароматные приправы, чеснок, базилик, 2 ч.л;

соль.

Процесс приготовления

Берем 2 пачки кефира. Я брала жирный, 3.2 % по литру. Отправляем упаковки в морозильную камеру до полной заморозки. Можете оставить на ночь или вообще, как я, «забыть» на несколько дней.

Снимаем упаковку, а замерзший кефир кладем на марлю в сито. По мере таяния будет стекать сыворотка. Марлю складываем в несколько слоев.

Когда вся сыворотка стечет, масса разморозится, берем чайную ложечку и с ее помощью, формируем шарики с размером ка грецкий орех или чуть больше.

Совет: творожную массу посолите по вкусу. А если масса у вас получилась слишком сухой, то добавьте в нее немного сыворотки.

В чистую и сухую емкость наливаем немного растительного масла и насыпаем свои любимые специи, ароматные травы, сухой чеснок.

Аккуратно укладываем в емкость с маслом творожные шарики, закрываем емкость крышкой и ставим на несколько часов в холодильник, чтобы шарики пропитались ароматами и вкусами приправ.

Это очень оригинальная и вкусная закуска, отлично подходит под разные блюда.