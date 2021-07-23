Больше никаких жареных овощей. Готовлю просто, полезно и вкусно

Запеченные в духовке овощи будут не только очень вкусными, но и полезными, ведь в них сохраняется много полезных веществ. Если еще сделать свежий соус из сезонных ингредиентов, получится ароматно и пикантно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, сладкий перец по 4 шт;

брокколи и цветная капуста по 1 шт;

растительное масло;

соль;

рикотта, 180 г;

соль, перец, итальянские травы;

чеснок;

помидоры, 3 шт;

моцарелла.

Процесс приготовления

Кабачки режем кружочками.

Сладкий перец кусочками.

Цветную капусту разбираем на соцветия, брокколи также.

Смешиваем все овощи и выкладываем в форму для запекания.

Запекаем в духовке при 200 градусах около 20 минут.

Мягкий сыр смешиваем с тертым твердым.

Томаты трем на крупной терке и добавляем в сырную массу, солим и перчим, добавляем итальянские травы и измельченный чеснок.

Поливаем этим соусом овощи и возвращаем в духовку допекаться еще на 20 минут.