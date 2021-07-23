Больше никаких жареных овощей. Готовлю просто, полезно и вкусно

Запеченные в духовке овощи будут не только очень вкусными, но и полезными, ведь в них сохраняется много полезных веществ. Если еще сделать свежий соус из сезонных ингредиентов, получится ароматно и пикантно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, сладкий перец по 4 шт;
- брокколи и цветная капуста по 1 шт;
- растительное масло;
- соль;
- рикотта, 180 г;
- соль, перец, итальянские травы;
- чеснок;
- помидоры, 3 шт;
- моцарелла.
Процесс приготовления
Кабачки режем кружочками.
Сладкий перец кусочками.
Цветную капусту разбираем на соцветия, брокколи также.
Смешиваем все овощи и выкладываем в форму для запекания.
Запекаем в духовке при 200 градусах около 20 минут.
Мягкий сыр смешиваем с тертым твердым.
Томаты трем на крупной терке и добавляем в сырную массу, солим и перчим, добавляем итальянские травы и измельченный чеснок.
Поливаем этим соусом овощи и возвращаем в духовку допекаться еще на 20 минут.
Подаю это ароматное блюдо с отварным или также запеченным в духовке картофелем, посыпав все свежей зеленью и базиликом. Из-за сыра получается очень сытно.
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