Отрывной пирог Яблочные дольки. Для тех, кто подустал от шарлотки

Отрывной пирог Яблочные дольки наверняка понравится Вашим гостям и членам семьи. Этот пирог украсит Ваш будний день.
Отрывной пирог Яблочные дольки: ингредиенты
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Молоко — 300 мл. (триста миллилитров)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сухие дрожжи — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
- Растительное масло — 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
- Мука — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Приготовление начинки:
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яблоки — 4-5 шт. (четыре- пять штук)
- Ванилин — один пакетик
- Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Вода — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Пудра
Способ приготовления:
- Смешайте тёплое молоко с солью, сахаром, яйцом и дрожжами. Перемешайте до однородности.
- Просеянную муку частями введите в тесто и вымесите мягкое и эластичное тесто. Накройте и отложите на один час в тёплое место.
- Нарежьте яблоки кубиками, посыпьте сахаром и обжарьте на сковороде до мягкости, добавьте ванилин и по вкусу корицу, влейте крахмал с водой.
- Разделите тесто на кусочки, каждый скатайте в колобок и оставьте на 10 минут.
- Лепёшки раскатайте, выложите начинку и сверните рулетом.
- Рулеты уложить по кругу в застланную пергаментом круглую форму.
- Оставьте на 15 минут.
- Смажьте взбитым яйцом.
- Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут.
- Сверху посыпьте пудру.
Отрывной пирог Яблочные дольки получается очень красивым и вкусным.
Пеките на здоровье!
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