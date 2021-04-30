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Отрывной пирог Яблочные дольки. Для тех, кто подустал от шарлотки

Отрывной пирог Яблочные дольки наверняка понравится Вашим гостям и членам семьи. Этот пирог украсит Ваш будний день.

Отрывной пирог Яблочные дольки: ингредиенты

Отрывной пирог Яблочные дольки

  1. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Молоко — 300 мл. (триста миллилитров)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Сухие дрожжи — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
  5. Растительное масло — 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
  6. Мука — 600 гр. (шестьсот грамм)
  7. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Приготовление начинки:

  1. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Яблоки — 4-5 шт. (четыре- пять штук)
  3. Ванилин — один пакетик
  4. Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Вода — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Пудра

Способ приготовления:

  • Смешайте тёплое молоко с солью, сахаром, яйцом и дрожжами. Перемешайте до однородности.
  • Просеянную муку частями введите в тесто и вымесите мягкое и эластичное тесто. Накройте и отложите на один час в тёплое место.
  • Нарежьте яблоки кубиками, посыпьте сахаром и обжарьте на сковороде до мягкости, добавьте ванилин и по вкусу корицу, влейте крахмал с водой.
  • Разделите тесто на кусочки, каждый скатайте в колобок и оставьте на 10 минут.
  • Лепёшки раскатайте, выложите начинку и сверните рулетом.
  • Рулеты уложить по кругу в застланную пергаментом круглую форму.
  • Оставьте на 15 минут.
  • Смажьте взбитым яйцом.
  • Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут.
  • Сверху посыпьте пудру.

Отрывной пирог Яблочные дольки получается очень красивым и вкусным.

Отрывной пирог Яблочные дольки. Для тех, кто подустал от шарлотки 2

Пеките на здоровье!

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