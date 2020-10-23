Собираю сломанные зонтики. Покажу, в какую полезную и красивую вещь я их превращаю

Все мое окружение прекрасно знает, что все сломанные зонтики, нужно нести мне – я всегда найду, куда и как их пристроить, переделать. И спицы, и плащевка, если она качественная и плотная, всегда находят себе второе применение.

Сегодня хочу поделиться с вами пошивом сумки из ткани от зонта. Такая сумочка компактно складывается и удобно помещается в женскую сумочку. Используя такую сумочку, вам не придется покупать пакеты в магазинах для продуктов. Причем сумочка получается достаточно прочной, выдержит большой вес.

Как сшить сумку

отпарываем от спиц материал при помощи канцелярского ножа, только аккуратно. Отпарываем и липучки;

ткань стираем и проглаживаем утюгом на 2 – чтобы не пропалить материал;

складываем материал пополам и совмещаем все швы;

чертим прямоугольник – отмеряем от центра 20 см и вся ширина сумки получится 40 см;

чертим линии вниз до самого конца – это длина сумки и вырезаем;

та часть ткани, которая остается по краям – это на обтачку ручек и верхней части нашей будущей сумки;

прикладываем их к лицевой стороне и выравниваем с обоих сторон;

кроим ручки, предварительно сделав бумажную выкройку. Расстояние 10 см между ручками и вырезаем;

длина ручек получится 20 см, мы их прострачиваем вместе с овальной частью.

Делаем насечки в том месте, где полукруг;

выворачиваем и строчим отделочную строчку;

прошиваем нижнюю часть сумки, края обрабатываем при помощи оверлока;

теперь делаем складки к центру от боков и застрачиваем их внизу и вверху ручек;

выворачиваем и получаем сумку;

пришиваем по центру хлястик;

складываем вдоль на 3 части, потом поперек несколько раз и фиксируем липучками, как зонтик.

Вот такая простая и практичная сумка у вас теперь будет.