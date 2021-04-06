Делаю сразу две порции, потому что это очень вкусно! Еще и бюджетно

Такой вкусный и простой рулет из рульки может сделать каждый. Все, что потребуется – это самое обычное и не дорогое мясо, специи и немного свободного времени.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

рульки свиные, 2 шт;

чеснок, 8 зубчиков;

соль, 40 г (или по 1 части обычной и нитритной);

горчица зерна, 2 ч.л;

перец и измельченный лавровый лист по 1 ч.л.

Процесс приготовления

Рульки замачиваем в холодной воде на несколько часов.

Очищаем шкурку острым ножом.

Разрезаем рульку и просушиваем бумажными полотенцами. Вырезаем кость, стараясь оставлять все мясо.

Совет: если пласт получился не очень равномерным, делаем разрезы ножом.

Смешиваем соль со специями и по желанию, берем и свои любимые для мяса. Добавляем измельченный чеснок и все хорошо перемешиваем.

Хорошо смазываем мясо внутри смесью и втираем в волокна.

Складываем куски друг на друга и плотно обвязываем нитью рулет.

Оборачиваем рулет фольгой несколькими слоями. Можно использовать рукав для запекания.

Запекаем при 200 градусах 1 час, уменьшаем температуру до 120 градусов и печем еще 3 часа.

Выкладываем рулет на несколько слоев пленки, плотно оборачиваем и кладем в небольшую форму, чтобы придать ему красивую форму.

Ставим сверху груз, остужаем и отправляем на ночь в холодильник.

Вынимаем из пленки рулет, убираем нить и режем на порционные кусочки.

Ароматный и вкусный рулет – это прекрасная холодная закуска на любой стол и праздничный в том числе.