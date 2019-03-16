Великолепная скумбрия в томате: любителям рыбных блюд посвящается

Вы даже себе не представляете, какая великолепная скумбрия в томате: обалденно нежная, невероятно ароматная, с насыщенным вкусом.
Сказать, что это вкусно — значит, ничего не сказать. Выглядит маринованная скумбрия очень-очень аппетитно, а вкус — просто божественный. Соблазнительно аппетитная рыба домашнего приготовления для всей семьи.
Главное, такую вкуснятину вместе с вилкой не проглотить! Попробуйте замариновать рыбу в томате вот по этому рецепту: и вы получите массу приятных впечатлений.
Ингредиенты
- свежемороженая скумбрия (сельдь) — 2 штуки;
- репчатый лук — 2 штуки;
- растительное масло — 80 миллилитров;
- вода — 200 миллилитров;
- томатный соус (кетчуп) — 250 миллилитров;
- уксус (9%) — 1,5 столовые ложки;
- соль — 1 столовая ложка без горки;
- сахар — 1 столовая ложка с горкой;
- черный молотый перец по вкусу;
- гвоздика — 2-3 штуки;
- горошины черного перца — 10 штук;
- лавровый лист — 3 штуки.
Приготовление
- Для приготовления томатного маринада нам понадобится кастрюля (для этого я использую небольшую кастрюлю, но можно взять сотейник).
- В подготовленную кастрюлю наливаем воду (по рецепту) и отправляем ее на плиту.
- В кастрюлю с водой засыпаем соль (одну чайную ложку без горки), сахар, добавляем немного черного молотого перца, гвоздику, горошины черного перца и лавровый лист.
- Содержимое кастрюли доводим до кипения и после того, как вода закипит, даем ей покипеть еще несколько минут.
- Затем в кастрюлю отправляем томатный соус, все хорошо перемешиваем и содержимое кастрюли доводим снова до кипения.
- Совет: во время приготовления маринада для великолепной скумбрии вместо томатного соуса можно использовать кетчуп.
- Как только томат в кастрюле начнет закипать, добавляем 1,5 столовые ложки уксуса (для томатного маринада используем 9% уксус), и снова все перемешиваем.
- Совет: если вы будете добавлять кетчуп, а не томатный соус, то возможно вам уксуса понадобится меньше.
- Даем прокипеть томату на среднем огне еще пару минут.
- Теперь в томат доливаем растительное масло, перемешиваем и даем еще раз прокипеть несколько минут. Готовый томатный маринад для великолепной скумбрии снимаем с огня и оставляем остывать.
- Репчатый лук (я использовала луковицы среднего размера) очищаем от шелухи, моем и нарезаем полукольцами.
- Две свежемороженые скумбрии моем, снимаем с них кожицу и вычищаем середину.
- Скумбрия будет хорошо очищаться, если она не полностью растает.
- Совет: вместо скумбрии можно использовать свежемороженую сельдь, но скумбрия получается намного вкуснее.
- Подготовленную скумбрию нарезаем на порционные кусочки, а затем каждый кусочек рыбы разрезаем пополам и достаем косточку изнутри.
- Для маринования скумбрии в томате нам понадобится емкость с крышкой (я использую глубокий пищевой лоток с крышкой).
- В подготовленный лоток выкладываем половину нарезанного полукольцами лука, на лук выкладываем всю рыбу и сверху — слой лука.
- Все содержимое лотка заливаем томатным маринадом (маринад должен быть не горячим, а чуть теплым) и плотно накрываем крышкой.
- Рыбу в маринаде оставляем минимум на шесть часов, а лучше всего оставить на ночь.
Потрясающе вкусная скумбрия, маринованная в томате, придется по душе всем: от мала до велика. Обязательно возьмите рецепт великолепной вкусной скумбрии на вооружение. Моя мама очень часто маринует вот по этому рецепту не скумбрию, а сельдь: тоже получается вкусненько.
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