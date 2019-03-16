Великолепная скумбрия в томате: любителям рыбных блюд посвящается

Вы даже себе не представляете, какая великолепная скумбрия в томате: обалденно нежная, невероятно ароматная, с насыщенным вкусом.

Сказать, что это вкусно — значит, ничего не сказать. Выглядит маринованная скумбрия очень-очень аппетитно, а вкус — просто божественный. Соблазнительно аппетитная рыба домашнего приготовления для всей семьи.

Главное, такую вкуснятину вместе с вилкой не проглотить! Попробуйте замариновать рыбу в томате вот по этому рецепту: и вы получите массу приятных впечатлений.

Ингредиенты

свежемороженая скумбрия (сельдь) — 2 штуки;

репчатый лук — 2 штуки;

растительное масло — 80 миллилитров;

вода — 200 миллилитров;

томатный соус (кетчуп) — 250 миллилитров;

уксус (9%) — 1,5 столовые ложки;

соль — 1 столовая ложка без горки;

сахар — 1 столовая ложка с горкой;

черный молотый перец по вкусу;

гвоздика — 2-3 штуки;

горошины черного перца — 10 штук;

лавровый лист — 3 штуки.

Приготовление







Для приготовления томатного маринада нам понадобится кастрюля (для этого я использую небольшую кастрюлю, но можно взять сотейник). В подготовленную кастрюлю наливаем воду (по рецепту) и отправляем ее на плиту. В кастрюлю с водой засыпаем соль (одну чайную ложку без горки), сахар, добавляем немного черного молотого перца, гвоздику, горошины черного перца и лавровый лист. Содержимое кастрюли доводим до кипения и после того, как вода закипит, даем ей покипеть еще несколько минут. Затем в кастрюлю отправляем томатный соус, все хорошо перемешиваем и содержимое кастрюли доводим снова до кипения. Совет: во время приготовления маринада для великолепной скумбрии вместо томатного соуса можно использовать кетчуп. Как только томат в кастрюле начнет закипать, добавляем 1,5 столовые ложки уксуса (для томатного маринада используем 9% уксус), и снова все перемешиваем. Совет: если вы будете добавлять кетчуп, а не томатный соус, то возможно вам уксуса понадобится меньше. Даем прокипеть томату на среднем огне еще пару минут. Теперь в томат доливаем растительное масло, перемешиваем и даем еще раз прокипеть несколько минут. Готовый томатный маринад для великолепной скумбрии снимаем с огня и оставляем остывать. Репчатый лук (я использовала луковицы среднего размера) очищаем от шелухи, моем и нарезаем полукольцами. Две свежемороженые скумбрии моем, снимаем с них кожицу и вычищаем середину. Скумбрия будет хорошо очищаться, если она не полностью растает. Совет: вместо скумбрии можно использовать свежемороженую сельдь, но скумбрия получается намного вкуснее. Подготовленную скумбрию нарезаем на порционные кусочки, а затем каждый кусочек рыбы разрезаем пополам и достаем косточку изнутри. Для маринования скумбрии в томате нам понадобится емкость с крышкой (я использую глубокий пищевой лоток с крышкой). В подготовленный лоток выкладываем половину нарезанного полукольцами лука, на лук выкладываем всю рыбу и сверху — слой лука. Все содержимое лотка заливаем томатным маринадом (маринад должен быть не горячим, а чуть теплым) и плотно накрываем крышкой. Рыбу в маринаде оставляем минимум на шесть часов, а лучше всего оставить на ночь.

Потрясающе вкусная скумбрия, маринованная в томате, придется по душе всем: от мала до велика. Обязательно возьмите рецепт великолепной вкусной скумбрии на вооружение. Моя мама очень часто маринует вот по этому рецепту не скумбрию, а сельдь: тоже получается вкусненько.

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