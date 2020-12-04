Для меня это лучшее жидкое тесто для пирогов к чаю. Отлично пропекается с любой начинкой. Пирог с ягодами

ертыш с замороженными ягодами.

Порции 7-8

Время подготовки 10 минут Время приготовления 30 минут

Ингредиенты

300 гр. черная смородина (замороженная)

200 гр. мука

140 гр. сахар (+ 1 ст. л.)

100 мл. молоко (9 ст. л.)

9 ст.л. растительное масло

2 шт. куриное яйцо

1 ст.л. без горки разрыхлитель (10 гр.)

1 ст.л. крахмал

1 щепотка соль

Инструкции

1. В миску высыпаем сахар (140 гр.), разбиваем яйца и хорошо взбиваем венчиком или миксером. Я все взбиваю миксером, получается быстрее.

2. Во взбитые яйца с сахаром вливаем растительное масло (можно заменить на растопленное сливочное), молоко, добавляем соль и еще раз взбиваем. Высыпаем разрыхлитель, добавляем порциями муку и взбиваем миксером.

3. Получается довольно густое тесто. По желанию можно еще добавить ванилин.

4. Замороженную черную смородину выкладываем в форму (у меня круглая диаметром 24 см.), посыпаем сахаром (1 ст. л.), крахмалом и перемешиваем. Смородину можно заменить на любые ягоды по вкусу.

5. Подготовленные ягоды с помощью большой ложки заливаем тестом, ставим в духовку, предварительно включенную на 200 градусов, и готовим 30 минут. Температура и время запекания зависит от духовки.

6. Как только пирог поднимется, хорошо зарумянится, вынимаем и проверяем на готовность зубочисткой.

Готовый пирог с ягодами на 10 минут оставляем на столе.

7. Затем лопаточкой проводим между формой и краями пирога, накрываем плоской тарелкой.

8. Переворачиваем, постукивая по дну, и получаем вот такой красивый пирог. Если немного ягод остается на дне формы, то собираем их лопаточкой и размещаем на пироге. Остужаем.

9. По желанию остывший пирог с черной смородиной посыпаем сахарной пудрой и сразу подаем на стол с любимыми напитками.

10. Пирог к чаю получается воздушным, пористым, очень нежным и вкусным. Сладкое тесто, кисленькие ягоды – это прекрасное сочетание.

Приятного аппетита!!!