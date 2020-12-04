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Для меня это лучшее жидкое тесто для пирогов к чаю. Отлично пропекается с любой начинкой. Пирог с ягодами

ертыш с замороженными ягодами.

Порции 7-8

Время подготовки 10 минут Время приготовления 30 минут

Ингредиенты

  • 300 гр. черная смородина (замороженная)
  • 200 гр. мука
  • 140 гр. сахар (+ 1 ст. л.)
  • 100 мл. молоко (9 ст. л.)
  • 9 ст.л. растительное масло
  • 2 шт. куриное яйцо
  • 1 ст.л. без горки разрыхлитель (10 гр.)
  • 1 ст.л. крахмал
  • 1 щепотка соль

Инструкции

1. В миску высыпаем сахар (140 гр.), разбиваем яйца и хорошо взбиваем венчиком или миксером. Я все взбиваю миксером, получается быстрее.

Для меня это лучшее жидкое тесто для пирогов к чаю. Отлично пропекается с любой начинкой. Пирог с ягодами

2. Во взбитые яйца с сахаром вливаем растительное масло (можно заменить на растопленное сливочное), молоко, добавляем соль и еще раз взбиваем. Высыпаем разрыхлитель, добавляем порциями муку и взбиваем миксером.

Для меня это лучшее жидкое тесто для пирогов к чаю. Отлично пропекается с любой начинкой. Пирог с ягодами

3. Получается довольно густое тесто. По желанию можно еще добавить ванилин.

Для меня это лучшее жидкое тесто для пирогов к чаю. Отлично пропекается с любой начинкой. Пирог с ягодами

4. Замороженную черную смородину выкладываем в форму (у меня круглая диаметром 24 см.), посыпаем сахаром (1 ст. л.), крахмалом и перемешиваем. Смородину можно заменить на любые ягоды по вкусу.

Для меня это лучшее жидкое тесто для пирогов к чаю. Отлично пропекается с любой начинкой. Пирог с ягодами

5. Подготовленные ягоды с помощью большой ложки заливаем тестом, ставим в духовку, предварительно включенную на 200 градусов, и готовим 30 минут. Температура и время запекания зависит от духовки.

Для меня это лучшее жидкое тесто для пирогов к чаю. Отлично пропекается с любой начинкой. Пирог с ягодами

6. Как только пирог поднимется, хорошо зарумянится, вынимаем и проверяем на готовность зубочисткой.

Готовый пирог с ягодами на 10 минут оставляем на столе.

Для меня это лучшее жидкое тесто для пирогов к чаю. Отлично пропекается с любой начинкой. Пирог с ягодами

7. Затем лопаточкой проводим между формой и краями пирога, накрываем плоской тарелкой.

Для меня это лучшее жидкое тесто для пирогов к чаю. Отлично пропекается с любой начинкой. Пирог с ягодами

8. Переворачиваем, постукивая по дну, и получаем вот такой красивый пирог. Если немного ягод остается на дне формы, то собираем их лопаточкой и размещаем на пироге. Остужаем.

Для меня это лучшее жидкое тесто для пирогов к чаю. Отлично пропекается с любой начинкой. Пирог с ягодами

9. По желанию остывший пирог с черной смородиной посыпаем сахарной пудрой и сразу подаем на стол с любимыми напитками.

Для меня это лучшее жидкое тесто для пирогов к чаю. Отлично пропекается с любой начинкой. Пирог с ягодами

10. Пирог к чаю получается воздушным, пористым, очень нежным и вкусным. Сладкое тесто, кисленькие ягоды – это прекрасное сочетание.

Для меня это лучшее жидкое тесто для пирогов к чаю. Отлично пропекается с любой начинкой. Пирог с ягодами

Приятного аппетита!!!

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