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Протёртые лимоны: полезное лакомство, начинка в выпечку

Протертые лимоны – очень полезное лакомство. Такие лимоны отличный вариант для начинки в пироги, булочки. Приготовить просто. Также это натуральное лекарство на зиму.

Протертые лимоны: ингредиенты

Протёртые лимоны

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
  2. 125 (сто двадцать пять) гр – лимонов

Протертые лимоны: рецепт

Протёртые лимоны

  • Лимоны тщательно промойте под проточной водой. Потом обдайте их кипятком. Так цедра даст больше аромата нам
  • Нарежьте лимон на несколько долек, удалите косточки
  • Лимоны протрите через мясорубку. Конечно, можно воспользоваться и блендером, но я лично предпочитаю через мясорубку, так масса получается не как пюре, мне так больше нравится
  • К протертым лимонам добавьте сахар и перемешайте
  • Миску накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник, часа на два
  • За это время сахар растает
  • По истечении данного времени еще раз перемешайте нашу лимонную массу с сахаром. Переложите в банку, или контейнер. Храните в холодильнике. Можно хранить такой продукт месяц. Это за счет большого количества сахара, он работает как хороший консервант

Протертые лимоны готовы: Видео

В зимнее холодное время, как только почувствуете першение в горле. Или недомогание. Сразу употребляйте это лакомство. Вкусно и с пользой для здоровья!

Протёртые лимоны

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