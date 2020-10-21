Протёртые лимоны: полезное лакомство, начинка в выпечку

Протертые лимоны – очень полезное лакомство. Такие лимоны отличный вариант для начинки в пироги, булочки. Приготовить просто. Также это натуральное лекарство на зиму.

Протертые лимоны: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр – сахара 125 (сто двадцать пять) гр – лимонов

Протертые лимоны: рецепт

Лимоны тщательно промойте под проточной водой. Потом обдайте их кипятком. Так цедра даст больше аромата нам

Нарежьте лимон на несколько долек, удалите косточки

Лимоны протрите через мясорубку. Конечно, можно воспользоваться и блендером, но я лично предпочитаю через мясорубку, так масса получается не как пюре, мне так больше нравится

К протертым лимонам добавьте сахар и перемешайте

Миску накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник, часа на два

За это время сахар растает

По истечении данного времени еще раз перемешайте нашу лимонную массу с сахаром. Переложите в банку, или контейнер. Храните в холодильнике. Можно хранить такой продукт месяц. Это за счет большого количества сахара, он работает как хороший консервант

Протертые лимоны готовы: Видео

В зимнее холодное время, как только почувствуете першение в горле. Или недомогание. Сразу употребляйте это лакомство. Вкусно и с пользой для здоровья!