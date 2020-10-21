Протёртые лимоны: полезное лакомство, начинка в выпечку

Протертые лимоны – очень полезное лакомство. Такие лимоны отличный вариант для начинки в пироги, булочки. Приготовить просто. Также это натуральное лекарство на зиму.
Протертые лимоны: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
- 125 (сто двадцать пять) гр – лимонов
Протертые лимоны: рецепт
- Лимоны тщательно промойте под проточной водой. Потом обдайте их кипятком. Так цедра даст больше аромата нам
- Нарежьте лимон на несколько долек, удалите косточки
- Лимоны протрите через мясорубку. Конечно, можно воспользоваться и блендером, но я лично предпочитаю через мясорубку, так масса получается не как пюре, мне так больше нравится
- К протертым лимонам добавьте сахар и перемешайте
- Миску накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник, часа на два
- За это время сахар растает
- По истечении данного времени еще раз перемешайте нашу лимонную массу с сахаром. Переложите в банку, или контейнер. Храните в холодильнике. Можно хранить такой продукт месяц. Это за счет большого количества сахара, он работает как хороший консервант
Протертые лимоны готовы: Видео
В зимнее холодное время, как только почувствуете першение в горле. Или недомогание. Сразу употребляйте это лакомство. Вкусно и с пользой для здоровья!
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