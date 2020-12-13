Жена удивила новым салатом со свеклой «для всех». Варить и запекать ничего не нужно

Жена сегодня сделала салат для всех – он понравился всем членам семьи, которые иногда перебирают и не кушают некоторые продукты. Как оказалось, рецептом она разжилась уже давненько, просто ждала наступления сезона овощей, чтобы его сделать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лук, половина;

сок половины лимона (1 ст.л уксуса);

масло растительное, 2 ст.л;

соль, около 0.5 ч.л;

перец, треть ч.л;

горчица, 1 ч.л;

свекла и морковь по 1 шт;

зелень любая;

икра сельди, 100 г.

Процесс приготовления

Сначала режем лук кубиком и маринуем его в лимонном соке или уксусе, растительном масле, соли, перце, горчице. Смешиваем все и оставляем лук на 7 минут.

Трем на крупной терке свеклу и морковь, смешиваем.

Добавляем мелко рубленую зелень, порезанную кусочками икру сельди и лук вместе с маринадом. Перемешиваем салат и подаем к столу.

Очень вкусно получается с отварным картофелем или пюре.