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Блюда из картошки: на завтрак, обед и ужин

Блюда из картошки! Предлагаем по нашему рецепту приготовить очень вкусное блюдо из картошки и ветчины, которое прекрасно подойдет и на завтрак, и на обед, и на ужин. Вкусные блюда из картошки нравятся всем.

Готовить его легко и просто, как говорится – все смешали и готово!

Блюда из картошки: ингредиенты

Блюда из картошки

  • килограмм картошки
  • одна головка лука
  • растительное масло – для жарки
  • семь яиц
  • соль и перец – по вкусу
  • любые специи на выбор
  • зелень – по вкусу
  • двести граммов ветчины
  • двести граммов сыра

Вкусные блюда из картошки

Блюда из картошки: как приготовить

  • Растительное масло налить в глубокую сковороду и раскалить его.
  • Картофель почистить, помыть и порезать небольшими кубиками.
  • Запустить нарезанные картофельные кубики в сковороду и обжаривать под крышкой минут семь.
  • Затем снять крышку со сковороды и дальше прожарить без крышки, чтобы у картошки появилась легкая корочка.
  • Лук почистить и порезать такими же кубиками.
  • Отправить его в сковороду к картошке.

Блюда из картошки: на завтрак, обед и ужин

  • Все перемешать и продолжать жарить до готовности картошки.
  • Посолить, поперчить и добавить любимые специи.
  • Как только картошка будет готова, выключить огонь под сковородой.
  • Яйца разбить в глубокую миску и взбить венчиком.
  • Во взбитые яйца добавить яичную смесь и аккуратно все перемешать.
  • Зелень помыть, просушить и мелко нарезать. Отправить в миску с яйцами и картофелем.
  • Все перемешать.
  • На чистую сковороду влить небольшое количество растительного масла, разогреть его.
  • Половину картофельно-яичной массы отправить на сковороду.
  • Равномерно распределить ее по поверхности.
  • Сыр порезать тонкими пластинками и выложить поверх картофельно-яичной массы.
  • Ветчину порезать на пластинки и выложить поверх сыра.
  • Снова положить слой сыра и накрыть все оставшейся картофельной массой.
  • Сковороду накрыть крышкой и жарить на среднем огне в течение пяти минут.
  • Затем при помощи большой тарелки аккуратно перевернуть блюдо.
  • Снова сковороду накрыть крышкой и прожаривать блюдо на мелком огне еще десять минут.

Блюда из картошки: на завтрак, обед и ужин

Вот и готово наше вкусное блюдо из картошки и ветчины.

Блюда из картошки: готова

Переложите его со сковороды на тарелку и подайте к столу.

Приятного аппетита!

Блюда из картошки: видео

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