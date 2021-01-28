Блюда из картошки: на завтрак, обед и ужин

Блюда из картошки! Предлагаем по нашему рецепту приготовить очень вкусное блюдо из картошки и ветчины, которое прекрасно подойдет и на завтрак, и на обед, и на ужин. Вкусные блюда из картошки нравятся всем.
Готовить его легко и просто, как говорится – все смешали и готово!
Блюда из картошки: ингредиенты
- килограмм картошки
- одна головка лука
- растительное масло – для жарки
- семь яиц
- соль и перец – по вкусу
- любые специи на выбор
- зелень – по вкусу
- двести граммов ветчины
- двести граммов сыра
Блюда из картошки: как приготовить
- Растительное масло налить в глубокую сковороду и раскалить его.
- Картофель почистить, помыть и порезать небольшими кубиками.
- Запустить нарезанные картофельные кубики в сковороду и обжаривать под крышкой минут семь.
- Затем снять крышку со сковороды и дальше прожарить без крышки, чтобы у картошки появилась легкая корочка.
- Лук почистить и порезать такими же кубиками.
- Отправить его в сковороду к картошке.
- Все перемешать и продолжать жарить до готовности картошки.
- Посолить, поперчить и добавить любимые специи.
- Как только картошка будет готова, выключить огонь под сковородой.
- Яйца разбить в глубокую миску и взбить венчиком.
- Во взбитые яйца добавить яичную смесь и аккуратно все перемешать.
- Зелень помыть, просушить и мелко нарезать. Отправить в миску с яйцами и картофелем.
- Все перемешать.
- На чистую сковороду влить небольшое количество растительного масла, разогреть его.
- Половину картофельно-яичной массы отправить на сковороду.
- Равномерно распределить ее по поверхности.
- Сыр порезать тонкими пластинками и выложить поверх картофельно-яичной массы.
- Ветчину порезать на пластинки и выложить поверх сыра.
- Снова положить слой сыра и накрыть все оставшейся картофельной массой.
- Сковороду накрыть крышкой и жарить на среднем огне в течение пяти минут.
- Затем при помощи большой тарелки аккуратно перевернуть блюдо.
- Снова сковороду накрыть крышкой и прожаривать блюдо на мелком огне еще десять минут.
Вот и готово наше вкусное блюдо из картошки и ветчины.
Блюда из картошки: готова
Переложите его со сковороды на тарелку и подайте к столу.
Приятного аппетита!
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