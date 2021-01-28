Блюда из картошки: на завтрак, обед и ужин

Блюда из картошки! Предлагаем по нашему рецепту приготовить очень вкусное блюдо из картошки и ветчины, которое прекрасно подойдет и на завтрак, и на обед, и на ужин. Вкусные блюда из картошки нравятся всем.

Готовить его легко и просто, как говорится – все смешали и готово!

Блюда из картошки: ингредиенты

килограмм картошки

одна головка лука

растительное масло – для жарки

семь яиц

соль и перец – по вкусу

любые специи на выбор

зелень – по вкусу

двести граммов ветчины

двести граммов сыра

Блюда из картошки: как приготовить

Растительное масло налить в глубокую сковороду и раскалить его.

Картофель почистить, помыть и порезать небольшими кубиками.

Запустить нарезанные картофельные кубики в сковороду и обжаривать под крышкой минут семь.

Затем снять крышку со сковороды и дальше прожарить без крышки, чтобы у картошки появилась легкая корочка.

Лук почистить и порезать такими же кубиками.

Отправить его в сковороду к картошке.

Все перемешать и продолжать жарить до готовности картошки.

Посолить, поперчить и добавить любимые специи.

Как только картошка будет готова, выключить огонь под сковородой.

Яйца разбить в глубокую миску и взбить венчиком.

Во взбитые яйца добавить яичную смесь и аккуратно все перемешать.

Зелень помыть, просушить и мелко нарезать. Отправить в миску с яйцами и картофелем.

Все перемешать.

На чистую сковороду влить небольшое количество растительного масла, разогреть его.

Половину картофельно-яичной массы отправить на сковороду.

Равномерно распределить ее по поверхности.

Сыр порезать тонкими пластинками и выложить поверх картофельно-яичной массы.

Ветчину порезать на пластинки и выложить поверх сыра.

Снова положить слой сыра и накрыть все оставшейся картофельной массой.

Сковороду накрыть крышкой и жарить на среднем огне в течение пяти минут.

Затем при помощи большой тарелки аккуратно перевернуть блюдо.

Снова сковороду накрыть крышкой и прожаривать блюдо на мелком огне еще десять минут.

Вот и готово наше вкусное блюдо из картошки и ветчины.

Блюда из картошки: готова

Переложите его со сковороды на тарелку и подайте к столу.

Приятного аппетита!

Блюда из картошки: видео