Котлеты из кабачков: удачный рецепт. Как приготовить овощные кабачковые котлеты

Котлеты из овощей получаются ничем не хуже, чем мясные, а некоторым они даже больше нравятся. Ничего сложного в рецепте нет, времени потратим немного, зато результат, вас приятно удивит.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки и картофель по 2 шт;

морковь, 1 шт;

яйца, 2 шт;

манная крупа, 2 ст.л;

чеснок, 2 зубчика;

зелень по вкусу;

соль, перец.

Для приготовления соуса нужно:

сметана и майонез по 60 г;

зелень укропа;

чеснок, 2 зубчика.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке и отжимаем сок.

Морковь с картофелем трем на мелкой терке и смешиваем с кабачковой массой.

Совет: если картофель тоже сочный, тогда лучше и его отжать от лишней влаги.

Мелко режем петрушку и укроп, смешиваем с овощами.

Вбиваем яйца и добавляем измельченный чеснок, перемешиваем.

Всыпаем манную крупу или просто муку, вымешиваем, солим и перчим.

Оставляем на 15 минут для набухания.

Для соуса смешиваем сметану и майонез, измельченный чеснок и зелень.

Формируем котлеты из массы, обжариваем на растительном масле с двух сторон.

Если масса пустила сок, тогда при формировании отжимаем от сока.

Котлеты получаются очень вкусными. Если хотите, можно еще запечь в духовке, но блюдо и так получается очень сочным и нежным.

Подаем в горячем или в холодном виде с соусом, разными гарнирами и салатами из свежих овощей.