Котлеты из кабачков: удачный рецепт. Как приготовить овощные кабачковые котлеты

Котлеты из овощей получаются ничем не хуже, чем мясные, а некоторым они даже больше нравятся. Ничего сложного в рецепте нет, времени потратим немного, зато результат, вас приятно удивит.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кабачки и картофель по 2 шт;
морковь, 1 шт;
яйца, 2 шт;
манная крупа, 2 ст.л;
чеснок, 2 зубчика;
зелень по вкусу;
соль, перец.
Для приготовления соуса нужно:
сметана и майонез по 60 г;
зелень укропа;
чеснок, 2 зубчика.
Процесс приготовления
Кабачки трем на крупной терке и отжимаем сок.
Морковь с картофелем трем на мелкой терке и смешиваем с кабачковой массой.
Совет: если картофель тоже сочный, тогда лучше и его отжать от лишней влаги.
Мелко режем петрушку и укроп, смешиваем с овощами.
Вбиваем яйца и добавляем измельченный чеснок, перемешиваем.
Всыпаем манную крупу или просто муку, вымешиваем, солим и перчим.
Оставляем на 15 минут для набухания.
Для соуса смешиваем сметану и майонез, измельченный чеснок и зелень.
Формируем котлеты из массы, обжариваем на растительном масле с двух сторон.
Если масса пустила сок, тогда при формировании отжимаем от сока.
Котлеты получаются очень вкусными. Если хотите, можно еще запечь в духовке, но блюдо и так получается очень сочным и нежным.
Подаем в горячем или в холодном виде с соусом, разными гарнирами и салатами из свежих овощей.
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