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Закусочный пирог по рецепту моего дедушки! Без него ни одно застолье у нас не обходится, гости очень любят

Пироги с грибами – это традиционное блюдо на наш праздничный стол и мы всегда их готовим на любой праздник. Хочу поделиться с вами  удачным и вкусным рецептом моего дедушки.

Для приготовления теста вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 300 г;
  • масло сливочное, 100 г;
  • соль щепотка;
  • разрыхлитель, треть ч.л;
  • сметана, 150 г.

Для приготовления начинки необходимо:

  • шампиньоны, 500 г;
  • лук, 2 шт;
  • яйца, 3 шт;
  • сметана, 150 г;
  • сыр, 150 г;
  • соль, 0.5 ч.л;
  • перец.

Процесс приготовления

Муку просеиваем в емкость и натираем в нее сливочное масло, перемешиваем.

Добавляем соль и разрыхлитель, сметану любой жирности.

Собираем тесто в комок, если плохо получается – добавьте еще сметаны. Накрываем тесто и ставим на 1 час в холодильник.

Грибы режем кусочками, лук кубиками.

Разогреваем растительное масло на сковороде и обжариваем до полупрозрачности лук, добавляем грибы, перемешиваем и жарим до готовности – около 4 минут.

Перекладываем в емкость и остужаем, добавляем яйца, сметану, соль и перец, тертый на крупной терке сыр. Сыра немного оставляем.

Тесто раскатываем   и выкладываем в форму для запекания, делаем бортики.

Совет: если форма без антипригарного покрытия, застилаем бумагой.

Выкладываем начинку, присыпаем сыром и вдавливаем его в начинку, чтобы он не подгорел.

Запекаем при 180 градусах около 45 минут, но смотрите по своей духовке.

Остужаем пирог, режем порционными кусочками и подаем на праздничный стол.

Шампиньоны можно заменить на лесные грибы.

Закусочный пирог по рецепту моего дедушки! Без него ни одно застолье у нас не обходится, гости очень любят

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