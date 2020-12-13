Закусочный пирог по рецепту моего дедушки! Без него ни одно застолье у нас не обходится, гости очень любят

Пироги с грибами – это традиционное блюдо на наш праздничный стол и мы всегда их готовим на любой праздник. Хочу поделиться с вами удачным и вкусным рецептом моего дедушки.
Для приготовления теста вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 300 г;
- масло сливочное, 100 г;
- соль щепотка;
- разрыхлитель, треть ч.л;
- сметана, 150 г.
Для приготовления начинки необходимо:
- шампиньоны, 500 г;
- лук, 2 шт;
- яйца, 3 шт;
- сметана, 150 г;
- сыр, 150 г;
- соль, 0.5 ч.л;
- перец.
Процесс приготовления
Муку просеиваем в емкость и натираем в нее сливочное масло, перемешиваем.
Добавляем соль и разрыхлитель, сметану любой жирности.
Собираем тесто в комок, если плохо получается – добавьте еще сметаны. Накрываем тесто и ставим на 1 час в холодильник.
Грибы режем кусочками, лук кубиками.
Разогреваем растительное масло на сковороде и обжариваем до полупрозрачности лук, добавляем грибы, перемешиваем и жарим до готовности – около 4 минут.
Перекладываем в емкость и остужаем, добавляем яйца, сметану, соль и перец, тертый на крупной терке сыр. Сыра немного оставляем.
Тесто раскатываем и выкладываем в форму для запекания, делаем бортики.
Совет: если форма без антипригарного покрытия, застилаем бумагой.
Выкладываем начинку, присыпаем сыром и вдавливаем его в начинку, чтобы он не подгорел.
Запекаем при 180 градусах около 45 минут, но смотрите по своей духовке.
Остужаем пирог, режем порционными кусочками и подаем на праздничный стол.
Шампиньоны можно заменить на лесные грибы.
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