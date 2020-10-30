Панкейки на молоке: идеальный завтрак для всей семьи

Панкейки на молоке – идеальный вариант для завтрака! Многие думают, что это одно и то же что и оладушки! Но нет! Приготовьте и убедитесь сами!
Панкейки на молоке: ингредиенты
- 200 (двести) гр – муки
- Пол ч. ложки – пищевой соды
- 2 (две) ст. ложки – сахара
- Пол ч. ложки – соли
- 25 ч. ложки – лимонной кислоты
- 1 (одна) шт – яиц
- 3 (три) ст. ложки – оливкового масла
- 200 (двести) мл – молока
Панкейки на молоке: рецепт
- В посуде смешайте сухие ингредиенты. И перемешайте тщательно
- После чего добавить яйцо, перемешать при помощи миксера. Потом добавьте молоко, оливковое масло и мешайте еще минуты две
- Тесто должно получиться довольно густым
- Сковороду разогрейте на среднем огне без масла и ложкой выкладывайте будущие панкейки
- Дождитесь появления пузырьков по всей поверхности изделия и переверните на другую сторону. По две – три минуты с каждой стороны вполне достаточно
Панкейки на молоке готовы: Видео
Подавайте с фруктовым сиропом или любимыми ягодами! Также отлично подойдет сгущенное молоко, варенье или мед. На здоровье.
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