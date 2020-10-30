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Панкейки на молоке: идеальный завтрак для всей семьи

Панкейки на молоке – идеальный вариант для завтрака! Многие думают, что это одно и то же что и оладушки! Но нет! Приготовьте и убедитесь сами!

Панкейки на молоке: ингредиенты

Панкейки на молоке

  1. 200 (двести) гр – муки
  2. Пол ч. ложки – пищевой соды
  3. 2 (две) ст. ложки – сахара
  4. Пол ч. ложки – соли
  5. 25 ч. ложки – лимонной кислоты
  6. 1 (одна) шт – яиц
  7. 3 (три) ст. ложки – оливкового масла
  8. 200 (двести) мл – молока

Панкейки на молоке: рецепт

Панкейки на молоке

  • В посуде смешайте сухие ингредиенты. И перемешайте тщательно
  • После чего добавить яйцо, перемешать при помощи миксера. Потом добавьте молоко, оливковое масло и мешайте еще минуты две
  • Тесто должно получиться довольно густым
  • Сковороду разогрейте на среднем огне без масла и ложкой выкладывайте будущие панкейки
  • Дождитесь появления пузырьков по всей поверхности изделия и переверните на другую сторону. По две – три минуты с каждой стороны вполне достаточно

Панкейки на молоке готовы: Видео

Подавайте с фруктовым сиропом или любимыми ягодами! Также отлично подойдет сгущенное молоко, варенье или мед. На здоровье.

Панкейки на молоке

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