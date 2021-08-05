Скатерть-Самобранка

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Спелые бананы не чернеют 2 недели: подруга из супермаркета, подсказала, как нужно хранить

Часто бывает, что приносишь домой бананы, а они через пару дней, становятся черными, переспевшими и мягкими. Приходится придумывать, как их использовать, куда добавить, чтобы не выбрасывать такие не очень красивые плоды.

Чтобы бананы долго хранились плотными и красивыми, не покрывались черными пятнами и не превращались в пюре, делайте следующее:

принесенные плоды, а точнее хвостики, которые держат гроздь, опускаем в расплавленный воск, вынимаем и держим, пока он не застынет. Воск консервирует хвостик и перекрывает доступ кислорода, который помогает вредным бактериям размножаться и вызывать гниль;

когда вы выбираете гроздь бананов, берите с самого низа только выложенные фрукты. Они будут самыми долго лежалыми, особенно в том случае, если вы сразу упакуете их в пакет и поместите на хранение в темное место. Подходит кладовка, а в холодильник не стоит;

если есть вакуумные емкости. Храните фрукты в них.

Спелые бананы не чернеют 2 недели: подруга из супермаркета, подсказала, как нужно хранить

Также можно выбирать бананы с зеленоватыми хвостиками – это будут очень долго лежать в пакете.

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