Этот рецепт меня покорил – всего 10 минут, а как вкусно. Быстрое яблочное печенье

Это печенье точно вам понравится. Один из самых простых и быстрых рецептов нежного и мягкого, очень ароматного печенья.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйцо, 1 шт;

сахар, 80 г;

мука, 170 г;

сливочное масло, 100 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль щепотка;

яблоки, 270 г;

корица или ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Заранее вынимаем из холодильника сливочное масло или очень качественный маргарин.

Перетираем масло с сахаром, ванилином, солью и корицей. Все ароматные добавки берите по вкусу и желанию.

Вбиваем в массу яйцо и перемешиваем.

Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто.

Яблоки чистим от кожуры и режем мелкими кусочками или трем на крупной терке.

Яблочную массу добавляем в тесто и перемешиваем.

Противень застилаем пергаментом и столовой ложкой выкладываем тесто на некотором расстоянии между печеньем.

Выпекаем от 15 до 20 минут при 200 градусах. Смотрите по своей духовке, чтобы печенье стало румяным.

Остывшее ароматное и мягкое печенье можно посыпать сахарной пудрой.

Если любите орехи, тогда за 5 минут до окончания выпечки, посыпаем печенье сахаром, смешанным с измельченными грецкими орехами или арахисом.