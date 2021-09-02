Этот рецепт меня покорил – всего 10 минут, а как вкусно. Быстрое яблочное печенье

Это печенье точно вам понравится. Один из самых простых и быстрых рецептов нежного и мягкого, очень ароматного печенья.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйцо, 1 шт;
- сахар, 80 г;
- мука, 170 г;
- сливочное масло, 100 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- соль щепотка;
- яблоки, 270 г;
- корица или ванилин по вкусу.
Процесс приготовления
Заранее вынимаем из холодильника сливочное масло или очень качественный маргарин.
Перетираем масло с сахаром, ванилином, солью и корицей. Все ароматные добавки берите по вкусу и желанию.
Вбиваем в массу яйцо и перемешиваем.
Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто.
Яблоки чистим от кожуры и режем мелкими кусочками или трем на крупной терке.
Яблочную массу добавляем в тесто и перемешиваем.
Противень застилаем пергаментом и столовой ложкой выкладываем тесто на некотором расстоянии между печеньем.
Выпекаем от 15 до 20 минут при 200 градусах. Смотрите по своей духовке, чтобы печенье стало румяным.
Остывшее ароматное и мягкое печенье можно посыпать сахарной пудрой.
Если любите орехи, тогда за 5 минут до окончания выпечки, посыпаем печенье сахаром, смешанным с измельченными грецкими орехами или арахисом.
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