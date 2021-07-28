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Медовик без раскатывания коржей. Всегда популярное лакомство среди сладкоежек

Медовик без раскатывания коржей очень прост в приготовлении и безумно вкусный.

Медовик без раскатывания коржей: ингредиенты

Медовик без раскатывания коржей

Тесто:

  1. Мука — 1-1,5 ст. (один-полтора стакана)
  2. Сливочное масло — 100 г. (сто грамм)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Мёд — 100 г. (сто грамм)
  5. Сода — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  6. Сахар — 100 г. (сто грамм)
  7. Ванилин — щепотка

Крем:

  1. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  2. Сметана 20% и больше — 300 г. (триста грамм)

Способ приготовления:

  • Высыпьте в миску мёд, сахар и сливочное масло. Подогрейте до полного растворения.
  • когда начнёт кипеть, добавьте соду и начните интенсивно перемешивать.
  • Интенсивно перемешивайте, чтобы масса не перегорела.
  • Когда всё покроется пеной, снимите с огня и дайте остыть.
  • Разбейте два яйца, добавьте щепотку соли и взбейте венчиком.
  • В медовую массу добавьте ванилин.
  • Перемешайте, добавьте в остывшую медовую массу взбитые яйца и перемешайте.
  • Просейте туда же муку и готовьте тесто. Консистенция должна получиться, как у густой сметаны.
  • Влейте готовое жидкое тесто в форму и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке.
  • Проверяйте готовность зубочисткой. Разрежьте остывший корж на 2 части пополам и удалите верхушку коржа.
  • Готовьте крем. взбейте до однородной массы сметану и сахар.
    промажьте кремом коржи и бока торта.
  • Торт украсьте рублёными орехами.

Медовик без раскатывания коржей — очень нежный и вкусный.

Медовик без раскатывания коржей. Всегда популярное лакомство среди сладкоежек 2

Пеките на здоровье!

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