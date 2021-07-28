Медовик без раскатывания коржей. Всегда популярное лакомство среди сладкоежек

Медовик без раскатывания коржей очень прост в приготовлении и безумно вкусный.
Медовик без раскатывания коржей: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 1-1,5 ст. (один-полтора стакана)
- Сливочное масло — 100 г. (сто грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Мёд — 100 г. (сто грамм)
- Сода — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Сахар — 100 г. (сто грамм)
- Ванилин — щепотка
Крем:
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Сметана 20% и больше — 300 г. (триста грамм)
Способ приготовления:
- Высыпьте в миску мёд, сахар и сливочное масло. Подогрейте до полного растворения.
- когда начнёт кипеть, добавьте соду и начните интенсивно перемешивать.
- Интенсивно перемешивайте, чтобы масса не перегорела.
- Когда всё покроется пеной, снимите с огня и дайте остыть.
- Разбейте два яйца, добавьте щепотку соли и взбейте венчиком.
- В медовую массу добавьте ванилин.
- Перемешайте, добавьте в остывшую медовую массу взбитые яйца и перемешайте.
- Просейте туда же муку и готовьте тесто. Консистенция должна получиться, как у густой сметаны.
- Влейте готовое жидкое тесто в форму и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке.
- Проверяйте готовность зубочисткой. Разрежьте остывший корж на 2 части пополам и удалите верхушку коржа.
- Готовьте крем. взбейте до однородной массы сметану и сахар. промажьте кремом коржи и бока торта.
- Торт украсьте рублёными орехами.
Медовик без раскатывания коржей — очень нежный и вкусный.
Пеките на здоровье!
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