Скатерть-Самобранка

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Просто сворачиваю и отправляю в духовку. Отличная замена жареным котлетам

Очень ароматные, мягкие и сочные рулетики из куриного филе, фаршированные фаршем. Такая закуска готовится быстро и просто, а получается просто изумительно и ее вполне можно ставить на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриное филе, 600 г;
  • свинина, 300 г;
  • вода, 50 мл;
  • соль, 1 ч.л;
  • специи;
  • лук, 30 г;
  • сыр, 100 г.

Процесс приготовления

Для фарша вы можете взять любое мясо или уже готовый фарш.

Филе режем ломтями и отбиваем, солим, перчим, посыпаем любыми специями по вкусу.

Фарш также заправляем солью и специями.

На битки выкладываем фарш и сворачиваем рулеты.

Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем рулеты.

Посыпаем рулеты тертым сыром и отправляем в духовку.

Запекаем при 200 градусах около 45 минут.

Просто сворачиваю и отправляю в духовку. Отличная замена жареным котлетам

В фарш по своему вкусу вы также можете добавить зелень, чеснок, обжаренные грибочки, кусочки маринованного огурца и сделать другую начинку по своему вкусу. Для пикантности, можно сбрызнуть белым вином.

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