Просто сворачиваю и отправляю в духовку. Отличная замена жареным котлетам

Очень ароматные, мягкие и сочные рулетики из куриного филе, фаршированные фаршем. Такая закуска готовится быстро и просто, а получается просто изумительно и ее вполне можно ставить на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 600 г;
- свинина, 300 г;
- вода, 50 мл;
- соль, 1 ч.л;
- специи;
- лук, 30 г;
- сыр, 100 г.
Процесс приготовления
Для фарша вы можете взять любое мясо или уже готовый фарш.
Филе режем ломтями и отбиваем, солим, перчим, посыпаем любыми специями по вкусу.
Фарш также заправляем солью и специями.
На битки выкладываем фарш и сворачиваем рулеты.
Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем рулеты.
Посыпаем рулеты тертым сыром и отправляем в духовку.
Запекаем при 200 градусах около 45 минут.
В фарш по своему вкусу вы также можете добавить зелень, чеснок, обжаренные грибочки, кусочки маринованного огурца и сделать другую начинку по своему вкусу. Для пикантности, можно сбрызнуть белым вином.
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