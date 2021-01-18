Просто сворачиваю и отправляю в духовку. Отличная замена жареным котлетам

Очень ароматные, мягкие и сочные рулетики из куриного филе, фаршированные фаршем. Такая закуска готовится быстро и просто, а получается просто изумительно и ее вполне можно ставить на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное филе, 600 г;

свинина, 300 г;

вода, 50 мл;

соль, 1 ч.л;

специи;

лук, 30 г;

сыр, 100 г.

Процесс приготовления

Для фарша вы можете взять любое мясо или уже готовый фарш.

Филе режем ломтями и отбиваем, солим, перчим, посыпаем любыми специями по вкусу.

Фарш также заправляем солью и специями.

На битки выкладываем фарш и сворачиваем рулеты.

Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем рулеты.

Посыпаем рулеты тертым сыром и отправляем в духовку.

Запекаем при 200 градусах около 45 минут.