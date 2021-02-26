Цыпленок в лимонном соусе: вкусные и ароматные!

Цыпленок в лимонном соусе! Жареный цыпленок в лимонном соусе – вкусное блюдо само по себе, но в сочетании с лимонным соусом, добавляющим куриному мясу цитрусовые нотки свежести, оно становится очень нежным и оригинальным.
Подавать жареного цыпленка в лимонном соусе можно с картофельным пюре, рисом, вермишелью, пастой.
Ниже приводим пошаговый рецепт этого великолепного блюда.
Цыпленок в лимонном соусе: ингредиенты
- Куриное мясо, нарезанное порционными кусками – 1,5 кг
- Лук-шалот 1-2 шт.
- Чеснок — 1 зуб.
- Куриный бульон — 200 мл
- Лимон — 1 шт.
- Мука — 2 ст. л.
- Растительное масло
- Зелень – петрушка, кориандр, орегано
Цыпленок в лимонном соусе: пошаговый рецепт
Растворить полстакана соли в двух литрах воды, положить туда куски курицы и убрать в холодильник на 1,5 часа.
Вынутые из рассола куски куриного мяса, обсушить на бумажной салфетке.
В разогретое, дымящееся масло выложить куски курицы и обжаривать с каждой стороны по несколько минут, до образования корочки.
Вынуть куски мяса и оставить в отдельной посуде под крышкой.
Отдельно в растительном масле слегка обжарить нашинкованный лук, после чего, не снимая с огня, при постоянном помешивании, обсыпать лук мукой. Перемешивая, жарить еще около 1 минуты.
Далее медленно добавить куриный бульон и сок, выжатый из 1 лимона. Варить соус на среднем огне до загустения. После чего добавить измельченную цедру лимона, перемешать и снять с огня.
В противень, смазанный маслом, выложить кусочки курицы, обжаренной шкуркой вверх.
Залить курицу по бокам соусом так, чтобы верхняя часть (шкурка) оставалась свободной.
Выпекать при температуре 170 градусов 10-12 минут.
В то время, пока готовится курица нужно мелко нарезать всю зелень и, добавив в неё ложку лимонной цедры, хорошо перемешать.
Достать курицу из духовки, дать остыть минут пять.
Переложить куски курицы на блюдо, доставая её сетчатой лопаткой и оставляя соус в противне.
Весь соус с противня, вместе с оторвавшимися кусочками мяса, собрать и хорошенько перемешать с половиной зелени.
Налить получившийся соус в блюдо с курицей, не покрывая кусочки мяса (по бокам).
Посыпать сверху оставшейся зеленью с цедрой лимона.
Цыпленок в лимонном соусе: готов
Приятного аппетита!
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