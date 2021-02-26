Цыпленок в лимонном соусе: вкусные и ароматные!

Цыпленок в лимонном соусе! Жареный цыпленок в лимонном соусе – вкусное блюдо само по себе, но в сочетании с лимонным соусом, добавляющим куриному мясу цитрусовые нотки свежести, оно становится очень нежным и оригинальным.

Подавать жареного цыпленка в лимонном соусе можно с картофельным пюре, рисом, вермишелью, пастой.

Ниже приводим пошаговый рецепт этого великолепного блюда.

Цыпленок в лимонном соусе: ингредиенты

Куриное мясо, нарезанное порционными кусками – 1,5 кг

Лук-шалот 1-2 шт.

Чеснок — 1 зуб.

Куриный бульон — 200 мл

Лимон — 1 шт.

Мука — 2 ст. л.

Растительное масло

Зелень – петрушка, кориандр, орегано

Цыпленок в лимонном соусе: пошаговый рецепт

Растворить полстакана соли в двух литрах воды, положить туда куски курицы и убрать в холодильник на 1,5 часа.

Вынутые из рассола куски куриного мяса, обсушить на бумажной салфетке.

В разогретое, дымящееся масло выложить куски курицы и обжаривать с каждой стороны по несколько минут, до образования корочки.

Вынуть куски мяса и оставить в отдельной посуде под крышкой.

Отдельно в растительном масле слегка обжарить нашинкованный лук, после чего, не снимая с огня, при постоянном помешивании, обсыпать лук мукой. Перемешивая, жарить еще около 1 минуты.

Далее медленно добавить куриный бульон и сок, выжатый из 1 лимона. Варить соус на среднем огне до загустения. После чего добавить измельченную цедру лимона, перемешать и снять с огня.

В противень, смазанный маслом, выложить кусочки курицы, обжаренной шкуркой вверх.

Залить курицу по бокам соусом так, чтобы верхняя часть (шкурка) оставалась свободной.

Выпекать при температуре 170 градусов 10-12 минут.

В то время, пока готовится курица нужно мелко нарезать всю зелень и, добавив в неё ложку лимонной цедры, хорошо перемешать.

Достать курицу из духовки, дать остыть минут пять.

Переложить куски курицы на блюдо, доставая её сетчатой лопаткой и оставляя соус в противне.

Весь соус с противня, вместе с оторвавшимися кусочками мяса, собрать и хорошенько перемешать с половиной зелени.

Налить получившийся соус в блюдо с курицей, не покрывая кусочки мяса (по бокам).

Посыпать сверху оставшейся зеленью с цедрой лимона.

Цыпленок в лимонном соусе: готов

Приятного аппетита!