Пирожки красавцы: по нашему, по домашнему. Вкусные и нежные, как пух

Пирожки получаются очень мягкими и пышными, тесто прекрасно сочетается с разными начинками, особенно с картофельной, мясной, творожной или с повидлом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-дрожжи свежие, 15 г;

-мука, 450 г;

-яйцо, 1 шт;

-кисломолочная жидкость, 270 мл;

-сахар, 1.5 ст.л;

-соль, 1 ч.л;

-масло растительное, 2 ст.л;

-картофель, 5 шт;

-укроп, перец, соль.

Процесс приготовления

Можно взять кефир или смешать его со сметаной и водой.

Подогреваем и растворяем в нем сахар, соль, дрожжи. Перемешиваем.

Добавляем яйцо, растительное масло и перемешиваем.

Муку просеиваем и частями вводим в жидкую основу. Вымешиваем мягкое и эластичное тесто.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.

Отвариваем картофель, превращаем в пюре, добавляем обжаренный лук и укроп, перемешиваем и остужаем до теплого состояния.

Руки и стол смазываем растительным маслом и формируем пирожки, выкладывая внутрь начинку и хорошо защипывая края.

Обжариваем пирожки в растительном масле с двух сторон до румяности.

Пирожки очень хорошо прожариваются, не впитывают в себя много масла. Можно подавать со сметаной и другими добавками. В картофель можно добавить грибы или кусочки ветчины, можно тертый сыр.