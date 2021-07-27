Пирожки красавцы: по нашему, по домашнему. Вкусные и нежные, как пух

Пирожки получаются очень мягкими и пышными, тесто прекрасно сочетается с разными начинками, особенно с картофельной, мясной, творожной или с повидлом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-дрожжи свежие, 15 г;
-мука, 450 г;
-яйцо, 1 шт;
-кисломолочная жидкость, 270 мл;
-сахар, 1.5 ст.л;
-соль, 1 ч.л;
-масло растительное, 2 ст.л;
-картофель, 5 шт;
-укроп, перец, соль.
Процесс приготовления
Можно взять кефир или смешать его со сметаной и водой.
Подогреваем и растворяем в нем сахар, соль, дрожжи. Перемешиваем.
Добавляем яйцо, растительное масло и перемешиваем.
Муку просеиваем и частями вводим в жидкую основу. Вымешиваем мягкое и эластичное тесто.
Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.
Отвариваем картофель, превращаем в пюре, добавляем обжаренный лук и укроп, перемешиваем и остужаем до теплого состояния.
Руки и стол смазываем растительным маслом и формируем пирожки, выкладывая внутрь начинку и хорошо защипывая края.
Обжариваем пирожки в растительном масле с двух сторон до румяности.
Пирожки очень хорошо прожариваются, не впитывают в себя много масла. Можно подавать со сметаной и другими добавками. В картофель можно добавить грибы или кусочки ветчины, можно тертый сыр.
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