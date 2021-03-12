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Запеканка из капусты Самый лучший рецепт для ленивых хозяек. Буду готовить, пока не закончится капуста

Запеканка из капусты, или еще можно назвать это блюдо ленивыми голубцами. Отличает эти блюда простота в приготовлении. Запеканка будет сочной, вкусной и мягкой.

Запеканка из капусты

Запеканка из капусты: ингредиенты

  1. 700 (семьсот) гр — фарша
  2. 1 (один) кг — капусты
  3. 2 (две) шт — лука
  4. 200 (двести) гр — помидоров
  5. 5 (пять) зубчиков — чеснока
  6. 2 (две) ст. ложки — кетчупа или томатного соуса
  7. 200 (двести) гр — сметаны
  8. соль, перец и укроп

Рецепт приготовления:

  • Фарш берите любой. Тем, кто не любит жирное мясо, можно использовать куриное
  • Смешайте фарш с измельченным  луком и чесноком, специями по своему вкусу и солью
  • Измельчите томаты и смешайте с фаршем. Но можно их заменить или томатной пастой, соусом
  • Капусту тонко нашинкуйте, немного посолите и посыпьте паприкой, перемните
  • Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите слоем часть капусты
  • Сверху равномерно распределите фарш и уложите поверх него оставшуюся капусту
  • Сметану смешайте с томатной пастой (соусом), измельченным укропом
  • Залейте массу в форме соусом
  • Отправьте блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на один час
  • Нарежьте порционными кусками наше блюдо, когда оно приготовится. Запеканка из капусты удалась на славу!
    Готовьте по этому рецепту и вам очень понравится такая нежная и вкусная запеканка.
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