Запеканка из капусты Самый лучший рецепт для ленивых хозяек. Буду готовить, пока не закончится капуста

Запеканка из капусты, или еще можно назвать это блюдо ленивыми голубцами. Отличает эти блюда простота в приготовлении. Запеканка будет сочной, вкусной и мягкой.

Запеканка из капусты: ингредиенты

700 (семьсот) гр — фарша 1 (один) кг — капусты 2 (две) шт — лука 200 (двести) гр — помидоров 5 (пять) зубчиков — чеснока 2 (две) ст. ложки — кетчупа или томатного соуса 200 (двести) гр — сметаны соль, перец и укроп

Рецепт приготовления: