Запеканка из капусты Самый лучший рецепт для ленивых хозяек. Буду готовить, пока не закончится капуста

Запеканка из капусты, или еще можно назвать это блюдо ленивыми голубцами. Отличает эти блюда простота в приготовлении. Запеканка будет сочной, вкусной и мягкой.
Запеканка из капусты: ингредиенты
- 700 (семьсот) гр — фарша
- 1 (один) кг — капусты
- 2 (две) шт — лука
- 200 (двести) гр — помидоров
- 5 (пять) зубчиков — чеснока
- 2 (две) ст. ложки — кетчупа или томатного соуса
- 200 (двести) гр — сметаны
- соль, перец и укроп
Рецепт приготовления:
- Фарш берите любой. Тем, кто не любит жирное мясо, можно использовать куриное
- Смешайте фарш с измельченным луком и чесноком, специями по своему вкусу и солью
- Измельчите томаты и смешайте с фаршем. Но можно их заменить или томатной пастой, соусом
- Капусту тонко нашинкуйте, немного посолите и посыпьте паприкой, перемните
- Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите слоем часть капусты
- Сверху равномерно распределите фарш и уложите поверх него оставшуюся капусту
- Сметану смешайте с томатной пастой (соусом), измельченным укропом
- Залейте массу в форме соусом
- Отправьте блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на один час
- Нарежьте порционными кусками наше блюдо, когда оно приготовится. Запеканка из капусты удалась на славу! Готовьте по этому рецепту и вам очень понравится такая нежная и вкусная запеканка.
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