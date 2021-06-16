Заливной пирог с курицей и кабачками. Все подруги выпрашивают этот рецепт

Заливной пирог с курицей и кабачками — самый вкусный, сытный и ароматный завтрак или обед для всей семьи.
Заливной пирог с курицей и кабачками: ингредиенты
- Куриное филе — 400 гр. (четыреста грамм)
- Кабачок — 1 шт. (одна штука)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Молоко — 160 мл. (сто шестьдесят миллилитров)
- Сыр — 70 гр. (семьдесят грамм)
- Мука — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Зелень
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Натрите на крупной тёрке или нарежьте мелкими кубиками кабачок.
- Молоко, яйца, и соль соедините и взбейте массу.
- В яичную массу всыпьте смешанную с рзрыхлителем и просеянную муку.
- Натрите сыр на крупной тёрке, зелень мелко нарубите.
- Все продукты смешайте.
- Нарезанное на мелкие кусочки куриное мясо вмешайте в основную массу.
- На свой вкус добавьте специи, посолите, поперчите и перемешайте до однорожности.
- Смажьте маслом форму для выпекания и выложите массу, равномерно распределив по притивню. Запекайте 40 минут при температуре 200 градусов до румяности.
Заливной пирог с курицей и кабачками — необычный и вкусный.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии