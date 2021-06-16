Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана М
    ---------------------!!!!!!!!!!!!!!Живое клубничное ...
  • ира
    cпасибо за рецептСупер вкусный сал...
  • Нина Ильина
    не понятно, воду в банки наливаем кипяток или холодную из крана?Таким способом со...

Заливной пирог с курицей и кабачками. Все подруги выпрашивают этот рецепт

Заливной пирог с курицей и кабачками — самый вкусный, сытный и ароматный завтрак или обед для всей семьи.

Заливной пирог с курицей и кабачками: ингредиенты

Заливной пирог с курицей и кабачками

  1. Куриное филе — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Кабачок — 1 шт. (одна штука)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Молоко — 160 мл. (сто шестьдесят миллилитров)
  5. Сыр — 70 гр. (семьдесят грамм)
  6. Мука — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  7. Зелень
  8. Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Натрите на крупной тёрке или нарежьте мелкими кубиками кабачок.
  • Молоко, яйца, и соль соедините и взбейте массу.
  • В яичную массу всыпьте смешанную с рзрыхлителем и просеянную муку.
  • Натрите сыр на крупной тёрке, зелень мелко нарубите.
  • Все продукты смешайте.
  • Нарезанное на мелкие кусочки куриное мясо вмешайте в основную массу.
  • На свой вкус добавьте специи, посолите, поперчите и перемешайте до однорожности.
  • Смажьте маслом форму для выпекания и выложите массу, равномерно распределив по притивню. Запекайте 40 минут при температуре 200 градусов до румяности.

Заливной пирог с курицей и кабачками — необычный и вкусный.

Заливной пирог с курицей и кабачками. Все подруги выпрашивают этот рецепт 2

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх