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Фриттата по-испански. Аппетитное блюдо с ветчиной, картофелем и перчиком

Фриттата по-испански — очень интересный рецепт, в который просто невозможно не влюбиться

Фриттата по-испански: ингредиенты

Фриттата по-испански

  1. Картофель — 3 шт. (три штуки)
  2. Красный болгарский перец — 1 шт. (одна штука)
  3. Ветчина — 100 гр. (сто грамм)
  4. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  5. Сыр — 30 гр. (тридцать грамм)
  6. Репчактый лук — 1 шт. (одна штука)
  7. Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Лук очистите и нарежьте тонкими кольцами. Затем обжарьте лук до мягкости на разогретой сковороде с небольшим количеством масла.
  • Болгарский перец промойте, очистите от семян и нарежьте небольшими кубиками. Затем добавьте к луку и жарьте ещё 5 минут.
  • Картофель, предварительно отваренный, очистите и некрупно нарежьте. Поместите в сковороду и обжарьте до золотистой корочки, посолите и поперчите по вкусу.
  • В отдельной ёмкости взбейте яйца, добавьте ветчину, нарезанную маленькими кубиками, тщательно перемешайте.
  • Подготовленные овощи выложите в форму для выпекания, затем влейте яичную смесь и поставьте в духовку на 10-13 минут при 200 градусах.
  • По истечении нужного времени посыпьте сыром, предварительно натёртом на мелко тёрке.

Фриттата по-испански — очень интересный и вкусный рецепт

Фриттата по-испански. Аппетитное блюдо с ветчиной, картофелем и перчиком 2

Приятного аппетита!

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