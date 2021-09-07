Фриттата по-испански. Аппетитное блюдо с ветчиной, картофелем и перчиком

Фриттата по-испански — очень интересный рецепт, в который просто невозможно не влюбиться
Фриттата по-испански: ингредиенты
- Картофель — 3 шт. (три штуки)
- Красный болгарский перец — 1 шт. (одна штука)
- Ветчина — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Сыр — 30 гр. (тридцать грамм)
- Репчактый лук — 1 шт. (одна штука)
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Лук очистите и нарежьте тонкими кольцами. Затем обжарьте лук до мягкости на разогретой сковороде с небольшим количеством масла.
- Болгарский перец промойте, очистите от семян и нарежьте небольшими кубиками. Затем добавьте к луку и жарьте ещё 5 минут.
- Картофель, предварительно отваренный, очистите и некрупно нарежьте. Поместите в сковороду и обжарьте до золотистой корочки, посолите и поперчите по вкусу.
- В отдельной ёмкости взбейте яйца, добавьте ветчину, нарезанную маленькими кубиками, тщательно перемешайте.
- Подготовленные овощи выложите в форму для выпекания, затем влейте яичную смесь и поставьте в духовку на 10-13 минут при 200 градусах.
- По истечении нужного времени посыпьте сыром, предварительно натёртом на мелко тёрке.
Фриттата по-испански — очень интересный и вкусный рецепт
Приятного аппетита!
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