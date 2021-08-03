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Сырная закуска Рулетики с беконом в лаваше. Простая и очень вкусная закуска

Сырная закуска Рулетики с беконом в лаваше идеально подойдут для домашнего ужина или праздничного стола.

Сырная закуска Рулетики с беконом в лаваше: ингредиенты

Сырная закуска Рулетики с беконом в лаваше

  1. Твёрдый сыр — 170 гр. (сто семьдесят грамм)
  2. Сырокопчёный бекон — 100 гр. (сто грамм)
  3. Сыр плавленый в банке — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Лук, сушёный чеснок, укроп, петрушка — по 1/2 ч.л (половина чайной ложки)
  5. Мелкая соль — 1/2 ч.л (половина чайной ложки)
  6. Тонкий лаваш — 5 шт. (пять штук)
  7. Зелёный лук — 2 пера (два пера)

Рецепт приготовления:

  • Бекон нарежьте соломкой и обжарьте на среднем огне 5 минут. Затем переложите в миску и остудите.
  • Сыр измельчите в мелкую стружку, свежий лук нарубите очень мелко.
  • К бекону добавьте лук и сыр и перемешайте.
  • Разложите одну пластину. Выложите 1/5 часть начинки и равномерно разнесите по всей пластине. Сверните как можно плотнее. Можете немного обжарить на сковороде.
  • Затем нарежьте на ломтики толщиной 2 см.

Сырная закуска Рулетики с беконом в лаваше — просто и очень вкусно.

Сырная закуска Рулетики с беконом в лаваше. Простая и очень вкусная закуска 4

Приятного аппетита!

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