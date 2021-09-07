Закуска из сладкого перца. Она прекрасно дополнит любое блюдо

Закуска из сладкого перца имеет пикантный вкус и прекрасно подойдёт для повседневного меню.
Закуска из сладкого перца: ингредиенты
- Сладкий перец — 10 шт. (десять штук)
- Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
- Уксус 9 % — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Острый перец — по вкусу
- Петрушка — один пучок
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Процесс приготовления:
- Сладкий перец промойте, обсушите и выложите на противень с решёткой. Затем выпекайте 20 минут при 200 градусах.
- Готовый перец выложите в пакет и заверните, оставьте на 20 минут, чтобы он потом легко очистился.
- Теперь приготовьте заправку: выложите в чашку соль, сахар, растительное масло, чеснок, пропущенный через пресс и уксус. Затем добавьте нарезанный соломкой острый перец и измельчённую петрушку, выложите в чашку и тщательно перемешайте.
- Остывший перец очистите от кожуры и семян, разрежьте на 4 части, переложите в миску к соусу и перемешайте. Накройте тарелкой и оставьте на 3 часа. Затем отправьте в холодильник ещё на несколько минут.
Закуска из сладкого перца — отличная закуска для любого праздника
Приятного аппетита!
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