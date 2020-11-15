Бутерброды с ананасом: полезная закуска для всей семьи

Бутерброды с ананасом – вас наверное удивит такое название. Но поверьте, бутеры получаются очень вкусными. Даже гурманы оценят их по достоинству.

Бутерброды с ананасом: ингредиенты

пол ч. ложки – красного молотого перца 150 (сто пятьдесят) гр – меда 1 (одна) шт – ананасов щепотка соли

Бутерброды с ананасом: рецепт

Я предложу вам два варианта. Итак, возьмите овощи на свой вкус. Это может быть огурец, тыква, морковь, свекла. Нарежьте их тонко. Нанесите на них мед, но довольно тонким слоем или джем любимый. Вот вам и бутерброд

Или же, нарежьте ананас ломтиками и ешьте, макая их в красный острый перец

Бутерброды с ананасом готовы!

Поверьте, ананас с солью и перцем – это незабываемо! Правда. Обязательно попробуйте. Знаю, для меня, впервые когда я услышала такое, звучало дико. Но попробовав, я убедилась лично. Кстати, этот метод поедания ананасов я увидела по телевидению, в передаче, в которой рассказывалось про то, как жить долго, и иметь отменное здоровье. На здоровье!