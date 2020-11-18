Мои гости в восторге! Горячее блюдо из курицы на ближайший праздник

Как бы вам не надоела курица, поверьте. Этот рецепт – это нечто. Очень вкусное блюдо, с легкими пикантными нотками, которое я точно буду готовить на новогодний праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриные бедра без кости, 600 г;
- творожный сыр, 350 г;
- яйца, 2 шт;
- лук, 1 шт;
- мука, 220 г;
- масло сливочное, 120 г;
- соль, перец, специи. Зелень.
Процесс приготовления
Варим мясо в соленой воде 40 минут.
Совет: мясо бросайте в уже кипящую воду, так оно останется более сочным и нежным.
Большую луковицу режем мелким кубиком.
Лук обжариваем на растительном масле до легкой золотистости.
Часть остывшего немного мяса измельчаем при помощи блендера, а часть – просто режем мелкими кусочками, чтобы в блюде хорошо чувствовался вкус мяса. Но можете и все измельчить блендером.
Сыр смешиваем с мясом, луком и яйцами. Вымешиваем до однородности.
Солим и перчим, добавляем чеснок сухой и любые специи по вашему вкусу.
Совет: если масса сухая, добавьте немного куриного бульона.
В муку добавляем соль и натираем замороженное сливочное масло.
Перетираем руками муку с маслом в крошку.
Духовку разогреваем до 180 градусов.
В форму насыпаем часть крошки, выкладываем куриную начинку и посыпаем остальной крошкой.
Запекаем блюдо около 35 минут.
Режем блюдо порционными кусочками и подаем на праздничный стол.
В начинку вы также можете добавить много зелени, копченой паприки, тогда закуска получится еще и пикантной.
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