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Мои гости в восторге! Горячее блюдо из курицы на ближайший праздник

Как бы вам не надоела курица, поверьте. Этот рецепт – это нечто. Очень вкусное блюдо, с легкими пикантными нотками, которое я точно буду готовить на новогодний праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриные бедра без кости, 600 г;
  • творожный сыр, 350 г;
  • яйца, 2 шт;
  • лук, 1 шт;
  • мука, 220 г;
  • масло сливочное, 120 г;
  • соль, перец, специи. Зелень.

Процесс приготовления

Варим мясо в соленой воде 40 минут.

Совет: мясо бросайте в уже кипящую воду, так оно останется более сочным и нежным.

Большую луковицу режем мелким кубиком.

Лук обжариваем на растительном масле до легкой золотистости.

Часть остывшего немного мяса измельчаем при помощи блендера, а часть – просто режем мелкими кусочками, чтобы в блюде хорошо чувствовался вкус мяса. Но можете и все измельчить блендером.

Сыр смешиваем с мясом, луком и яйцами. Вымешиваем до однородности.

Солим и перчим, добавляем чеснок сухой и любые специи по вашему вкусу.

Совет: если масса сухая, добавьте немного куриного бульона.

В муку добавляем соль и натираем замороженное сливочное масло.

Перетираем руками муку с маслом в крошку.

Духовку разогреваем до 180 градусов.

В форму насыпаем часть крошки, выкладываем куриную начинку и посыпаем остальной крошкой.

Запекаем блюдо около 35 минут.

Режем блюдо порционными кусочками и подаем на праздничный стол.

Мои гости в восторге! Горячее блюдо из курицы на ближайший праздник

В начинку вы также можете добавить много зелени, копченой паприки, тогда закуска получится еще и пикантной.

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