Окрошка с творогом и куриным филе. В первый раз приготовила с творогом год назад и теперь всегда так и готовлю!

Окрошка с творогом и куриным филе — нереально вкусная! Нереально аппетитная! Будем готовить необычную окрошку, с добавлением творога и куриного филе. Удачное сочетание ингредиентов делает наше блюдо очень вкусным и сытным!

Окрошка с творогом и куриным филе: ингредиенты

400 (четыреста) гр — картофеля 3 (три) шт — яиц 100 (сто) гр — огурцов 150 (сто пятьдесят) гр — куриного филе 100 (сто) гр — творога 150 (сто пятьдесят) гр — арбузной редьки 150 (сто пятьдесят) гр — сметаны 5 (пять) веточек — укропа 3 (три) пера — зеленого лука соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 500 (пятьсот) мл — куриного бульона или же газированной воды

Рецепт приготовления:

Отварите до готовности картофель и яйца. После чего остудите их

Также требуется отварить куриное филе

Измельчите зелёный лук и укроп. Добавьте немного соли и разотрите ложкой

Очистите от кожуры отваренный картофель и нарежьте маленькими кубиками. Отправьте в отдельную посуду

Огурец нарежьте кубиком и добавьте к картофелю. Добавьте подготовленную зелень

Теперь очистите от кожуры арбузную редьку и нарежьте тоже маленькими кубиками. Переложите к остальным ингредиентам и добавьте мелко нарезанное яйцо. Разберите на волокна отварное куриное филе. Добавьте к другим ингредиентам

Добавьте к другим ингредиентам Добавьте сметану, творог и черный молотый перец.

Затем влейте куриный бульон или газированную воду. Густоту регулируйте на свое усмотрение.

Отправьте блюдо в холодильник на пару часов.

Окрошка с творогом и куриным филе получилась необычной и очень вкусной! Попробуйте и вы!