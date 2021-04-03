Окрошка с творогом и куриным филе. В первый раз приготовила с творогом год назад и теперь всегда так и готовлю!

Окрошка с творогом и куриным филе — нереально вкусная! Нереально аппетитная! Будем готовить необычную окрошку, с добавлением творога и куриного филе. Удачное сочетание ингредиентов делает наше блюдо очень вкусным и сытным!
Окрошка с творогом и куриным филе: ингредиенты
- 400 (четыреста) гр — картофеля
- 3 (три) шт — яиц
- 100 (сто) гр — огурцов
- 150 (сто пятьдесят) гр — куриного филе
- 100 (сто) гр — творога
- 150 (сто пятьдесят) гр — арбузной редьки
- 150 (сто пятьдесят) гр — сметаны
- 5 (пять) веточек — укропа
- 3 (три) пера — зеленого лука
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 500 (пятьсот) мл — куриного бульона или же газированной воды
Рецепт приготовления:
- Отварите до готовности картофель и яйца. После чего остудите их
- Также требуется отварить куриное филе
- Измельчите зелёный лук и укроп. Добавьте немного соли и разотрите ложкой
- Очистите от кожуры отваренный картофель и нарежьте маленькими кубиками. Отправьте в отдельную посуду
- Огурец нарежьте кубиком и добавьте к картофелю. Добавьте подготовленную зелень
- Теперь очистите от кожуры арбузную редьку и нарежьте тоже маленькими кубиками. Переложите к остальным ингредиентам и добавьте мелко нарезанное яйцо. Разберите на волокна отварное куриное филе. Добавьте к другим ингредиентам
- Добавьте сметану, творог и черный молотый перец.
- Затем влейте куриный бульон или газированную воду. Густоту регулируйте на свое усмотрение.
- Отправьте блюдо в холодильник на пару часов.
Окрошка с творогом и куриным филе получилась необычной и очень вкусной! Попробуйте и вы!
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