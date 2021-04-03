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Окрошка с творогом и куриным филе. В первый раз приготовила с творогом год назад и теперь всегда так и готовлю!

Окрошка с творогом и куриным филе — нереально вкусная! Нереально аппетитная! Будем готовить необычную окрошку, с добавлением творога и куриного филе. Удачное сочетание ингредиентов делает наше блюдо очень вкусным и сытным!

Окрошка с творогом и куриным филе

Окрошка с творогом и куриным филе: ингредиенты

  1. 400 (четыреста) гр — картофеля
  2. 3 (три) шт — яиц
  3. 100 (сто) гр — огурцов
  4. 150 (сто пятьдесят) гр — куриного филе
  5. 100 (сто) гр — творога
  6. 150 (сто пятьдесят) гр — арбузной редьки
  7. 150 (сто пятьдесят) гр — сметаны
  8. 5 (пять) веточек — укропа
  9. 3 (три) пера — зеленого лука
  10. соль по вкусу
  11. черный молотый перец по вкусу
  12. 500 (пятьсот) мл — куриного бульона или же газированной воды

Рецепт приготовления:

  • Отварите до готовности картофель и яйца. После чего остудите их
  • Также требуется отварить куриное филе
  • Измельчите зелёный лук и укроп. Добавьте немного соли и разотрите ложкой
  • Очистите от кожуры отваренный картофель и нарежьте маленькими кубиками. Отправьте в отдельную посуду
  • Огурец нарежьте кубиком и добавьте к картофелю. Добавьте подготовленную зелень
  • Теперь очистите от кожуры арбузную редьку и нарежьте тоже маленькими кубиками. Переложите к остальным ингредиентам и добавьте мелко нарезанное яйцо. Разберите на волокна отварное куриное филе.
    Добавьте к другим ингредиентам
  • Добавьте сметану, творог и черный молотый перец.
  • Затем влейте куриный бульон или газированную воду. Густоту регулируйте на свое усмотрение.
  • Отправьте блюдо в холодильник на пару часов.

Окрошка с творогом и куриным филе получилась необычной и очень вкусной! Попробуйте и вы!

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