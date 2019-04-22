Фаршированные крабовые палочки: легкая закуска на праздничном столе

Красиво и вкусно!
Ингредиенты:
200 г крабовых палочек
1 вареное яйцо
100 г сыра
1 зубчик чеснока
майонез
Приготовление:
Натираем сыр на мелкой терке.
Натираем яйцо на мелкой терке.
Смешиваем в емкости сыр, яйцо и чеснок, выдавленный через чеснокодавилку.
Заправляем майонезом, хорошо перемешиваем до однородности.
Разворачиваем крабовую палочку, помяв ее немного с боков.
Смазываем равномерно сырной смесью и заворачиваем обратно.
Нарезаем наискосок пополам.
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