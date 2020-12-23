Селедка под шубой — 5 вариаций салата!

1. Селедка под шубой. Классика

Ингредиенты:

● Филе селедки — 300 г

● Картофель — 300 г

● Морковь — 300 г

● Свекла — 300 г

● Яблоки — 300 г

● Лук репчатый — 150 г

● Майонез

Приготовление:

1. Картофель и морковь отварить до готовности.

2. Свеклу отварить до готовности.

3. Затем овощи остудить, почистить.

4. Лук мелко нарезать.Если вы используете горький лук, его надо залить кипятком и оставить на 10 минут. Затем воду слить, лук промыть в холодной воде.

5. Филе селедки нарезать маленькими кусочками. Если вы берете целую селедку, то ее надо освободить от костей, филе мелко нарезать.

6. Свеклу натереть на мелкой терке.

7. Морковь натереть на мелкой терке.

8. Картофель натереть на мелкой терке.

9. Яблоко почистить, натереть на средней терке.

10. На дно плоского блюда выложить картофель, разровнять, смазать майонезом.

11. На картофель выложить селедку, смазать майонезом.

12. На селедку выложить лук.

13. На лук выложить морковь, смазать майонезом.

14. На морковь выложить яблоко, смазать майонезом.

15. Сверху выложить свеклу, разровнять.

16. Украсить майонезом.

2. «Селедка под шубой» рулетом

Ингредиенты:

● Сельдь

● Свекла

● Морковка

● Лук

● Картошка

● Майонез

Приготовление:

1. На дощечку или на поднос пленку пищевую выкладываем, а на неё свеклу отваренную и на терке измельченную выкладываем, формируем квадрат.

Майонезом смазываем.2. Сверху морковку отварную и измельчённую (тёрка) выкладываем, опять майонезом намазываем слой.3. Потом идёт слой картошки и конечно же майонез, на этот слой селёдка и лучок, но этот слой уже на размазываем по всему квадрату, а полоской посередине выкладываем.4. Потом сворачиваем рулет, пленкой приминаем.5. Ставим «шубу» в холодильник, спустя пару часов пленку можно снять и салат нарезать.

3. Селёдка «под шубой» по-новому!

Ингредиенты:

● Свекла — 2 шт.

● Морковь — 1 шт.

● Картофель — 3 шт.

● Яйца — 2 шт.

● Лук — 1 шт.

● Сельдь — 1 шт.

● Яблоки (антоновка) — 1-2 шт.

● Каперсы — 2 ст. л.

● Зелень петрушки

● Майонез

● Горчица зернистая — 2 ст. л.

● Растительное масло

Приготовление:

1. Отварной картофель крупно натереть, отделить половину и выложить на блюдо.

2. Селёдку очистить от кожи, удалить кости, мелко нарезать и уложить поверх картофеля.

3. Измельчённый лук смешать с каперсами и выложить следующим слоем. Смазать майонезом, смешанным с горчицей.

4. Затем выложить поочередно: натёртую отварную морковь, половину свеклы, раскрошенные яйца и оставшийся картофель. Смазать майонезно-горчичной смесью.

5. Завершает салат слой яблок и слой оставшейся свеклы.

Новая «шуба» готова!

4. Селедочная шуба (с желатином)!

Ингредиенты:

● Картофель — 3-4 шт.

● Морковь — 2 шт.

● Свекла — 2 шт. (средние)

● Лук — 1 шт.

● Филе сельди — 4 шт.

● Яйцо — 1 шт.

● Майонез — 200 г

● Желатин — 1 пакетик

● Вода — 0,5 стакана

Приготовление:

1. Отварить яйцо, картофель, свёклу, и морковь (свёклу варить отдельно).

2. Овощи мелко порезать на кубики; яйцо натереть на тёрке.

3. Мелко нашинковать лук и опустить на 1 минуту в кипящую воду. Воду слить; лук промыть в холодной воде обсушить бумажными полотенцами.

4. Селёдку нарезать небольшими кусочками и смешать с луком.

5. В небольшую кастрюльку налить воду и добавить желатин. Оставить для набухания на 1 минуту, затем нагреть, помешивая, до растворения желатина. Остудить и смешать с майонезом, добавив специи по вкусу – соль перец, сахар, уксус, укроп…

6. Каждый ингредиент – картофель, морковь, свёклу, сельдь с луком – смешать отдельно с майонезом, оставив немного майонеза для украшения, и выложить слоями в форму.

Можно застелить дно формы плёнкой, чтобы можно было перевернуть салат на блюдо (желатин «скрепляет» слои и салат не разваливается).

С учетом того, что закуска будет помещена на блюдо в перевернутом виде, слои следует укладывать в форму в таком порядке: картофель, свёкла, сельдь с луком, морковь, картофель.

7. Оставшийся майонез выложить в небольшой пакетик, отрезать у пакетика уголок и полить салат майонезом.

8. Украсить натёртым яйцом и зеленью.

9. Поставить в холодильник для застывания и селедка под шубой готова!.

5. Сельдь «Под фуфайкой»

Ингредиенты:

● Сельдь — 1 шт.

● Морковь — 4 шт.

● Кукуруза консервированная — 1 стакан

● Картофель — 5 шт.

● Яблоки — 3 шт.

● Лук — 1 шт.

● Яйца — 2 шт.

● Майонез

Для украшения:

● Белки — 2 шт.

● Морковь

● Зелень петрушки

Приготовление:

1. Картофель и морковь вымойте, потом отварите до готовности. Воду слейте, овощи остудите и очистите. Натрите их на терке в отдельные емкости.

2. Часть моркови отложите для украшения.

3. Очистите яйца, отделите белки от желтков, и далее натрите на терке в отдельные емкости.

4. Промойте сельдь и разделайте на филе без кожицы и костей.

5. Нарежьте филе маленькими кубиками.

6. Кукурузу откиньте на дуршлаг, дайте жидкости стечь. Немного зерен оставьте для украшения.

7. Очистите лук, вымойте, мелко нарежьте.

8. Яблоки вымойте, очистите, далее натрите на терке.

9. Выложите салат слоями, смазывая майонезом: лук, сельдь, кукуруза, картофель, морковь, яблоки, белки и желтки.

10. Украсьте оставшейся тертой морковью, кукурузой, зеленью петрушки и белками яиц.