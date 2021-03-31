Эклеры с заварным кремом. Этот рецепт всегда выручает меня в праздничные дни

Эклеры с заварным кремом — такие вкусные и аппетитные! Пальчики оближешь! По данному рецепту, приготовить такое лакомство совсем не сложно!

Эклеры с заварным кремом: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) мл — молока 150 (сто пятьдесят) гр — муки 100 (сто) гр — сливочного масла щепотка соли 4 (четыре) шт — яиц

Для крема

2 (две) шт — желтков 400 (четыреста) мл — молока полторы ст. ложки — муки полторы ст. ложки — крахмала 80 (восемьдесят) гр — сахара ванилин

Рецепт приготовления: