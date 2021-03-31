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Эклеры с заварным кремом. Этот рецепт всегда выручает меня в праздничные дни

Эклеры с заварным кремом — такие вкусные и аппетитные! Пальчики оближешь! По данному рецепту, приготовить такое лакомство совсем не сложно!

Эклеры с заварным кремом

Эклеры с заварным кремом: ингредиенты

  1. 250 (двести пятьдесят) мл — молока
  2. 150 (сто пятьдесят) гр — муки
  3. 100 (сто) гр — сливочного масла
  4. щепотка соли
  5. 4 (четыре) шт — яиц

Для крема

  1. 2 (две) шт — желтков
  2. 400 (четыреста) мл — молока
  3. полторы ст. ложки  — муки
  4. полторы ст. ложки — крахмала
  5. 80 (восемьдесят) гр — сахара
  6. ванилин

Рецепт приготовления:

  • В кастрюлю налейте молоко, положите туда масло сливочное, щепотку соли. Масло хорошенько растопите и добавьте просеянную муку постоянно перемешивая, заварите массу и снимите с плиты
  • Затем взбивая массу по одному добавьте яйца. Я яйца добавляла сразу в горячее тесто.
  • Готовую массу наполните в кондитерский мешок или шприц, и выдавите полоски длиной 10 см. на смазанный маслом или постеленный пергаментом противень. Между полосками оставьте расстояние 5 см. У меня эклеры выпекались в разогретой духовке при 180 градусах — полчаса. Духовку при выпекании эклеров не открывать. Это важно. Иначе осядут
  • В готовых эклерах сделайте отверстие и наполните заварным кремом
  • В посуде для микроволновки разотрите желтки с сахаром и ванилином, влейте молоко и добавьте муку, крахмал.
    Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков и в микроволновку на 5 минут на максимальную мощность. Через каждую минуту вынимайте и хорошенько перемешивайте. Комочков не должно быть. Густота крема зависит от того сколько будете готовить по времени, у меня, например уходит не более четырех минут! Эклеры с заварным кремом готовы! На здоровье!
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