Эклеры с заварным кремом. Этот рецепт всегда выручает меня в праздничные дни

Эклеры с заварным кремом — такие вкусные и аппетитные! Пальчики оближешь! По данному рецепту, приготовить такое лакомство совсем не сложно!
Эклеры с заварным кремом: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) мл — молока
- 150 (сто пятьдесят) гр — муки
- 100 (сто) гр — сливочного масла
- щепотка соли
- 4 (четыре) шт — яиц
Для крема
- 2 (две) шт — желтков
- 400 (четыреста) мл — молока
- полторы ст. ложки — муки
- полторы ст. ложки — крахмала
- 80 (восемьдесят) гр — сахара
- ванилин
Рецепт приготовления:
- В кастрюлю налейте молоко, положите туда масло сливочное, щепотку соли. Масло хорошенько растопите и добавьте просеянную муку постоянно перемешивая, заварите массу и снимите с плиты
- Затем взбивая массу по одному добавьте яйца. Я яйца добавляла сразу в горячее тесто.
- Готовую массу наполните в кондитерский мешок или шприц, и выдавите полоски длиной 10 см. на смазанный маслом или постеленный пергаментом противень. Между полосками оставьте расстояние 5 см. У меня эклеры выпекались в разогретой духовке при 180 градусах — полчаса. Духовку при выпекании эклеров не открывать. Это важно. Иначе осядут
- В готовых эклерах сделайте отверстие и наполните заварным кремом
- В посуде для микроволновки разотрите желтки с сахаром и ванилином, влейте молоко и добавьте муку, крахмал. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков и в микроволновку на 5 минут на максимальную мощность. Через каждую минуту вынимайте и хорошенько перемешивайте. Комочков не должно быть. Густота крема зависит от того сколько будете готовить по времени, у меня, например уходит не более четырех минут! Эклеры с заварным кремом готовы! На здоровье!
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