Квашеные помидоры делаю за 2 дня. Готовлю в контейнере, а на вкус бочковые

Сначала они приятно малосольные, а потом приобретают характерную резкость и классический вкус квашеных овощей. Готовлю такие помидоры, чтобы есть летом, когда свежие слегка надоели и хочется солененького. Уже спустя пару суток можно снимать пробу: очень вкусно и сразу понятно, что будет мало) Если контейнер стоит не на видном месте, все уверены, что квасились помидоры в бочке.

Рецепт простой и быстрый: 2 дня — и все готово.

Помидоры квашеные: как приготовить

Беру спелые красные плоды, мясистые и с неповрежденной кожицей. А чтобы быстрее просолились, вырезаю сверху ту часть, которой они крепились к веткам (больше не прокалывать, никак не повреждать).

Подготовленные помидоры перекладываю в контейнер: вырезанной частью кверху.

Добавляю ароматные приправы: нарезанный пластинами чеснок, черный перец горошком, семена горчицы и укропа (можно добавить другие по вкусу).

Подготавливаю рассол: в ковшик насыпаю соль и сахар, наливаю воду и довожу до кипения.

На 1 литр воды: соль — 2 стол. ложки, сахар — 2 стол. ложки

Заливаю помидоры кипящим рассолом так, чтобы они оказались полностью покрыты жидкостью. Остатки не выбрасываю (возможно, на следующий день придется добавить, так как помидоры его активно впитывают).

Контейнер плотно не закрываю, просто прикрываю подходящей тарелкой.

Оставляю в тепле на кухне — пусть квасятся: через сутки можно попробовать — помидоры уже изменят вкус.

Рассол помутнеет, но это не повод для беспокойства!

Когда помидоры понравятся на вкус (через 2-3 дня), убираю контейнер в холодильник.