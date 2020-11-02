Не очень любила жарить шампиньоны и вешенки, пока не послушала советы старого еврея

Грибочки я люблю, но только тогда, когда мне приготовят вкусные, ароматные и хрустящие. У меня просто не получается, поэтому предпочитаю с ними не связываться или делаю в соусе.

Так было дело, пока мне не позвонил старый друг из Израиля и не дал парочку очень дельных, простейших советов, которым я теперь всегда следую, чего и вам советую.

Итак, если вы «тихо охотитесь» за грибами на рынке, не берем крупные грибы, в них будет мало вкуса. Лучше выбирать средние и маленькие.

Далее – не издеваемся над грибами и не режем их пластинками, гриб – это лесное мясо, как и обычное, оно любит нарезку кубиком.

Нарезали, помыли под проточной водой, в темпе ошпарили кипяточком и выложили на полотенце просушиваться. Чем дольше мы моем в воде грибы, тем больше воды гриб в себя впитывает. А чем больше впитал воды, тем меньше вкуса осталось, да и готовится он будет дольше.

Для грибов прекрасно подходит обычная и морская соль.

Если есть топленое масло, берем его. Если есть очень качественное сливочное масло – также выбираем и его.

Для аромата перец горошком размалываем прямо над сковородой с грибами – чтобы перчи свеженький был и отдал свой аромат и вкус грибу.

Делаем вывод из советов старого еврея:

топим сливочное масло на большом огне и ровным слоем выкладываем гриб кусочками и солим, но не перемешиваем где-то минут 5. За это время испариться та вода, которую они вобрали в себя за время, когда вы грибы мыли;

За это время испариться та вода, которую они вобрали в себя за время, когда вы грибы мыли; уменьшаем огонь, теперь перемешиваем грибочки и оставляем на 3 минуты;

опять перемешиваем и перчим при помощи мельнички, мешаем ложкой и смотрим, все ли румяное, все ли духмяное;

снимаем с плиты и подаем к столу.

В качестве гарнира к таким грибам подходит все! Рис, картофель, гречка, даже макароны.