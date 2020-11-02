Не очень любила жарить шампиньоны и вешенки, пока не послушала советы старого еврея

Грибочки я люблю, но только тогда, когда мне приготовят вкусные, ароматные и хрустящие. У меня просто не получается, поэтому предпочитаю с ними не связываться или делаю в соусе.
Так было дело, пока мне не позвонил старый друг из Израиля и не дал парочку очень дельных, простейших советов, которым я теперь всегда следую, чего и вам советую.
Итак, если вы «тихо охотитесь» за грибами на рынке, не берем крупные грибы, в них будет мало вкуса. Лучше выбирать средние и маленькие.
Далее – не издеваемся над грибами и не режем их пластинками, гриб – это лесное мясо, как и обычное, оно любит нарезку кубиком.
Нарезали, помыли под проточной водой, в темпе ошпарили кипяточком и выложили на полотенце просушиваться. Чем дольше мы моем в воде грибы, тем больше воды гриб в себя впитывает. А чем больше впитал воды, тем меньше вкуса осталось, да и готовится он будет дольше.
Для грибов прекрасно подходит обычная и морская соль.
Если есть топленое масло, берем его. Если есть очень качественное сливочное масло – также выбираем и его.
Для аромата перец горошком размалываем прямо над сковородой с грибами – чтобы перчи свеженький был и отдал свой аромат и вкус грибу.
Делаем вывод из советов старого еврея:
- топим сливочное масло на большом огне и ровным слоем выкладываем гриб кусочками и солим, но не перемешиваем где-то минут 5. За это время испариться та вода, которую они вобрали в себя за время, когда вы грибы мыли;
- уменьшаем огонь, теперь перемешиваем грибочки и оставляем на 3 минуты;
- опять перемешиваем и перчим при помощи мельнички, мешаем ложкой и смотрим, все ли румяное, все ли духмяное;
- снимаем с плиты и подаем к столу.
В качестве гарнира к таким грибам подходит все! Рис, картофель, гречка, даже макароны.
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