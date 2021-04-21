Что положить в лунку с перцем при высадке в грунт – чтобы быстрее тронулся в рост и порадовал щедрым урожаем

Перец родом из жарких стран, поэтому для нормального роста и развития, хорошего урожая, необходимо обеспечивать культуре правильный уход и удовлетворительные условия.

Особое место занимает питание растения: ему необходима масса полезных веществ, чтобы он дарит крупные, мясистые и сочные плоды.

Удобрение перца при посадке – это одно из важных условий для развития культуры. Грунт обогатиться полезными веществами, что позволит корневой системе правильно и активно развиваться, давать силу зеленой массе.

Почва для посадки перца

Грунт должен быть рыхлым, легким, суглинистым, нейтрально кислым или со слабым показателем кислотности.

Какие удобрения подходят

В процессе долгих лет экспериментов, я пришла к выводу, что все средства хороши по-своему, но есть один вариант, который помог получить самый лучший урожай сладкого перца.

Эффективное средство для подкормки перца

В состав входит зола древесная (3 ст.л), суперфосфат (0.5ч.л), компост (перегной) – горсть.

Перегной – это идеальное органическое удобрение, отлично подходит всем огородным, садовым и комнатным растениям. Помимо того, что эффективно удобряет землю, так еще и делает ее рыхлой, легкой.

Древесная зола – это природный антисептик, который еще и обогащает почву минералами, убивает споры грибковых заболеваний.

Суперфосфат – одно из лучших удобрений, дающее необходимые вещества для роста и развития растения.

В каждую ямку, куда методом перевалки высаживаете перец, кладите указанное количество этих удобрений, и вы получите прекрасный и вкусный урожай.