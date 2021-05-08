Мясо по-кремлевски. Готовим по рецепту советского ресторана: становится нежным словно паштет

Мясо по-кремлевски давно приобрело свою популярность, благодаря необычайно нежной консистенции и приятному, сливочному вкусу. Причем готовить можно говядину, которая считается одним из самых жестких видов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

говядина, 1.2 кг;

лук, 3 шт;

масло сливочное, 120 г;

вода, 50 мл;

чеснок, 6 зубчиков;

уксус столовый, 6 %, 2 ч.л;

пажитник, 0.5 ч.л;

сахар, 1 ч.л;

соль, 1.5 ч.л.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем довольно крупными кусками.

Лук режем кружками.

Укладываем мясо в сковороду с толстыми стенками и дном, сверху – лук.

Наливаем воду и раскладываем кусочки масла.

Накрываем сковороду крышкой, доводим до закипания, уменьшаем огонь и тушим 1 час.

Мелко режем чеснок, посыпаем мясо, солим и всыпаем сахар, перец и прочие специи, уксус.

Совет: сахар здесь необходим для усиления естественного вкуса мяса.

Блюдо не мешаем, а накрываем и тушим еще в течение 1 часа.

Получается мягкое и нежное мясо в такой луковой подливе. Подавать можно с любыми гарнирами и салатами.