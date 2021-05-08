Мясо по-кремлевски. Готовим по рецепту советского ресторана: становится нежным словно паштет

Мясо по-кремлевски давно приобрело свою популярность, благодаря необычайно нежной консистенции и приятному, сливочному вкусу. Причем готовить можно говядину, которая считается одним из самых жестких видов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- говядина, 1.2 кг;
- лук, 3 шт;
- масло сливочное, 120 г;
- вода, 50 мл;
- чеснок, 6 зубчиков;
- уксус столовый, 6 %, 2 ч.л;
- пажитник, 0.5 ч.л;
- сахар, 1 ч.л;
- соль, 1.5 ч.л.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем довольно крупными кусками.
Лук режем кружками.
Укладываем мясо в сковороду с толстыми стенками и дном, сверху – лук.
Наливаем воду и раскладываем кусочки масла.
Накрываем сковороду крышкой, доводим до закипания, уменьшаем огонь и тушим 1 час.
Мелко режем чеснок, посыпаем мясо, солим и всыпаем сахар, перец и прочие специи, уксус.
Совет: сахар здесь необходим для усиления естественного вкуса мяса.
Блюдо не мешаем, а накрываем и тушим еще в течение 1 часа.
Получается мягкое и нежное мясо в такой луковой подливе. Подавать можно с любыми гарнирами и салатами.
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