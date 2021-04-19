Слоёный салат из простых продуктов. Салат получается нежным, ярким и сочным

Слоёный салат из простых продуктов поможет вам приготовить настоящий шедевр из доступных продуктов.
Слоёный салат из простых продуктов: ингредиенты
- Свежие огурцы – 2 шт. (две штуки)
- Варёная колбаса – 300 г. (триста грамм)
- Консервированная кукуруза – 1 банка -385 г. (триста восемьдесят пять грамм)
- Варёная морковь – 1(одна) большая или 2(две) маленькие
- Варёные яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Зелёный лук(пёрышки) – для украшения
- Твёрдый сыр – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
- Майонез
Способ приготовления:
- Заранее отварите яйца и морковь. Полностью остудите и натрите на крупной тёрке.
- Нарежьте свежие огурцы на очень маленькие кубики.
- Варёную колбасу тоже нарежьте мелко.
- Тёртую морковь кладите первым слоем. Сверху сделайте майонезную сеточку. Патом добавьте варёную колбасу. Снова добавьте немного майонеза. Консервированную кукурузу и варёные яйца распределите равномерным слоем.
- Снова сделайте майонезную сеточку, кладите огурцы и последним слоем добавьте тёртый на мелкой тёрке сыр. Украсьте сверху салат измельчёнными пёрышками зелёного лука, Салат готов.
Слоёный салат из простых продуктов настоящий праздник на Вашем столе.
Приятного Вам аппетита!
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