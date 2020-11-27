Сдобные пирожки — объедение на скорую руку

Сегодня у нас сдобные пирожки. Когда хочется побаловать домочадцев и гостей пышными нежными и вкусными пирожками — просто возьмите этот рецепт и без особых усилий у вас будет готово великолепное угощение.

При этом, начинку можно сделать любую, какая вам больше по душе.

Сдобные пирожки: Ингредиенты

Для теста

Мука пшеничная — 800 г

Сливочное масло — 100 г

Молоко — 0,5 л

Сахарный песок — 3 ст. л.

Соль — 2 ч. л.

Дрожжи — 10 г

Для начинки

Картофельной:

картофель — 500 г

лук — 1 головка

растительное масло

перец чёрный молотый, сушенные листья базилика, соль

Печёночной:

печень куриная — 500 г

лук — 2 головки

сливочное масло

соль, перец

Чечевичной:

чечевица — 200 г

лук — 2 головки

томатная паста — 1 ст. л.

растительное масло

соль, перец

Приготовление сдобных пирожков

Приготовление теста:

В тёплом молоке растворить сахарный песок. Всыпать в подслащенное молоко сухие дрожжи и дать им «раскрыться», то есть держать теплыми пока не начнет слегка пузыриться и не появится специфичный приятный запах «пробудившихся» дрожжей.

В молочную дрожжевую смесь, постепенно добавляя мелкими порциями, всыпать муку, предварительно смешанную с солью. Перемешать.

Отдельно размягчить масло и добавить в тесто, после чего тщательно вымесить тесто и оставить его в теплом месте, собрав его в шар и прикрыв посуду пищевой пленкой.

Через час — полтора нужно снять пленку и снова вымесить тесто. Эту же процедуру повторить еще через час. В общей сложности через 3 — 4 часа тесто можно уже использовать, при этом можно его оставить в прохладном месте и использовать на следующий день.

Приготовление начинки

Картофельной:

Отварить картошку, очистить от кожуры и помять, но не в гладкое пюре, а оставив небольшие кусочки.

Обжаренный в растительном масле лук смешать с картофелем. Посолить и поперчить по вкусу.

Печеночной:

В разогретом сливочном масле обжарить подготовленные куриные печенки. Через 4-5 минут добавить нарезанный лук и специи. Тушить на мелком огне до готовности. Дать остыть и перемолоть в блендере, оставляя мелкие кусочки печенки.

Чечевичной:

Предварительно замоченную в холодной воде чечевицу отварить. Смешать с обжаренным на растительном масле луком. Добавить порошок сушенных листьев базилика, перец, соль. Тщательно перемешать.

Сдобные пирожки: Приготовление

Раскатать тесто в тонкий лист. Разрезать на квадратики стороной 10х10 см. В середину каждого квадрата положить ложку начинки и сформовать пирожок с плотно залепленными краями.

Оставить подготовленные пирожки на 10 минут в покое. После этого выпекать в духовке 15 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!