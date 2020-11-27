Сдобные пирожки — объедение на скорую руку

Сегодня у нас сдобные пирожки. Когда хочется побаловать домочадцев и гостей пышными нежными и вкусными пирожками — просто возьмите этот рецепт и без особых усилий у вас будет готово великолепное угощение.
При этом, начинку можно сделать любую, какая вам больше по душе.
Сдобные пирожки: Ингредиенты
Для теста
- Мука пшеничная — 800 г
- Сливочное масло — 100 г
- Молоко — 0,5 л
- Сахарный песок — 3 ст. л.
- Соль — 2 ч. л.
- Дрожжи — 10 г
Для начинки
Картофельной:
- картофель — 500 г
- лук — 1 головка
- растительное масло
- перец чёрный молотый, сушенные листья базилика, соль
Печёночной:
- печень куриная — 500 г
- лук — 2 головки
- сливочное масло
- соль, перец
Чечевичной:
- чечевица — 200 г
- лук — 2 головки
- томатная паста — 1 ст. л.
- растительное масло
- соль, перец
Приготовление сдобных пирожков
Приготовление теста:
В тёплом молоке растворить сахарный песок. Всыпать в подслащенное молоко сухие дрожжи и дать им «раскрыться», то есть держать теплыми пока не начнет слегка пузыриться и не появится специфичный приятный запах «пробудившихся» дрожжей.
В молочную дрожжевую смесь, постепенно добавляя мелкими порциями, всыпать муку, предварительно смешанную с солью. Перемешать.
Отдельно размягчить масло и добавить в тесто, после чего тщательно вымесить тесто и оставить его в теплом месте, собрав его в шар и прикрыв посуду пищевой пленкой.
Через час — полтора нужно снять пленку и снова вымесить тесто. Эту же процедуру повторить еще через час. В общей сложности через 3 — 4 часа тесто можно уже использовать, при этом можно его оставить в прохладном месте и использовать на следующий день.
Приготовление начинки
Картофельной:
Отварить картошку, очистить от кожуры и помять, но не в гладкое пюре, а оставив небольшие кусочки.
Обжаренный в растительном масле лук смешать с картофелем. Посолить и поперчить по вкусу.
Печеночной:
В разогретом сливочном масле обжарить подготовленные куриные печенки. Через 4-5 минут добавить нарезанный лук и специи. Тушить на мелком огне до готовности. Дать остыть и перемолоть в блендере, оставляя мелкие кусочки печенки.
Чечевичной:
Предварительно замоченную в холодной воде чечевицу отварить. Смешать с обжаренным на растительном масле луком. Добавить порошок сушенных листьев базилика, перец, соль. Тщательно перемешать.
Сдобные пирожки: Приготовление
Раскатать тесто в тонкий лист. Разрезать на квадратики стороной 10х10 см. В середину каждого квадрата положить ложку начинки и сформовать пирожок с плотно залепленными краями.
Оставить подготовленные пирожки на 10 минут в покое. После этого выпекать в духовке 15 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
Сдобные пирожки - объедение на скорую руку - На Кухне
Сегодня у нас сдобные пирожки. Когда хочется побаловать домочадцев и гостей пышными нежными и вкусными пирожками - просто возьмите этот рецепт и без особых усилий у вас будет готово великолепное угощение.
Время подготовки: PT
Время приготовления: PT
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