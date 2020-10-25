Дам простой совет, чтобы бочка с водой не лопнула в мороз

У тех, у кого на даче или на участке есть бочки для дождевой воды, может возникнуть ситуация с замерзанием воды в бочке, из-за чего бочка может просто лопнуть. Некоторые используют такие бочки для сбора дождевой воды, для отстоя воды, для настаивания растворов для удобрения огорода, для квашения овощей.

Но сезон работ заканчивается и бочка может остаться на улице. Если там соберется вода, то при морозах, она замерзнет и потом просто бочка разорвется и придет в негодность. Если вы не забудете, то воду сольете. Но ведь бывает разное, нет времени это сделать, просто забыли.

Чтобы никаких неожиданностей не произошло, просто берем пластиковые бутылки и кладем в бочку. Когда замерзаем вода в бочке, она сильно давит на стенки и дно, что и приводит к разрыванию бочки. А с пластиковыми бутылками, такого не произойдет – это элементарная физика, когда вы смещаете центр давления.

К бутылке привязываем груз так, чтобы часть бутылки оставалась над поверхностью воды, все остальное – под водой.

На дно бочки также ставим бутылки с песком или иные емкости и они и сместят центр давления и оно будет оказываться на них, а не стенки бочки и дно.