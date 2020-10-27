Теперь сало и грудинку будем солить только так. Повторили популярный рецепт из интернета

Среди массы рецептов засолки сала, я выбрала именно этот – я доверяю только себе и своему опыту. Поэтому попробовала, оценила и теперь хочу поделиться с вами. На самом деле получается очень вкусно, а еще- красиво, поэтому отлично подходит для праздничной нарезки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало или грудинка, 500 г;

петрушка, пучок и другая зелень по вкусу;

чеснок, 4 зубчика;

соль, 2 ч.л;

аджика, 2 ст.л;

лук, 1 шт;

соль, 2 ст.л;

перец.

Процесс приготовления

Мелко рубим петрушку и любую другую зелень по вашему вкусу. Смешиваем ее с солью (2ч.л) и пропущенным через пресс чесноком.

Сало или грудинку промываем и хорошо просушиваем бумажными полотенцами.

Делаем надрезы – в виде гармошки с одной и с другой стороны.

Берем нашу зелень с солью и чесноком и хорошо трамбуем ее в надрезы с одной стороны, а со второй стороны хорошенько смазываем аджикой.

Обсыпаем сало солью (2 ст.л) со всех сторон и перцем черным.

Расстилаем пленку, на нее выкладываем слой лука, порезанного тонкими полукольцами, кладем сверху сало и посыпаем оставшимся луком.

Очень плотно заворачиваем грудинку в пленку в несколько слоев.

Отправляем на 3 суток в холодильник.

Снимаем пленку, убираем лук и обратно оборачиваем пленкой и отправляем на пару часов в морозильную камеру.

Достаем из морозилки, отрезаем сколько нужно, нарезаем ломтиками, красиво выкладываем на блюдо и подаем к столу.

Храним в морозильной камере.