Теперь сало и грудинку будем солить только так. Повторили популярный рецепт из интернета

Среди массы рецептов засолки сала, я выбрала именно этот – я доверяю только себе и своему опыту. Поэтому попробовала, оценила и теперь хочу поделиться с вами. На самом деле получается очень вкусно, а еще- красиво, поэтому отлично подходит для праздничной нарезки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сало или грудинка, 500 г;
- петрушка, пучок и другая зелень по вкусу;
- чеснок, 4 зубчика;
- соль, 2 ч.л;
- аджика, 2 ст.л;
- лук, 1 шт;
- соль, 2 ст.л;
- перец.
Процесс приготовления
Мелко рубим петрушку и любую другую зелень по вашему вкусу. Смешиваем ее с солью (2ч.л) и пропущенным через пресс чесноком.
Сало или грудинку промываем и хорошо просушиваем бумажными полотенцами.
Делаем надрезы – в виде гармошки с одной и с другой стороны.
Берем нашу зелень с солью и чесноком и хорошо трамбуем ее в надрезы с одной стороны, а со второй стороны хорошенько смазываем аджикой.
Обсыпаем сало солью (2 ст.л) со всех сторон и перцем черным.
Расстилаем пленку, на нее выкладываем слой лука, порезанного тонкими полукольцами, кладем сверху сало и посыпаем оставшимся луком.
Очень плотно заворачиваем грудинку в пленку в несколько слоев.
Отправляем на 3 суток в холодильник.
Снимаем пленку, убираем лук и обратно оборачиваем пленкой и отправляем на пару часов в морозильную камеру.
Достаем из морозилки, отрезаем сколько нужно, нарезаем ломтиками, красиво выкладываем на блюдо и подаем к столу.
Храним в морозильной камере.
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