Гороховый суп по-шведски. Сытный и ароматный супчик у вас на столе

Гороховый суп по-шведски станет одним из ваших любимых рецептов на каждый день.
Гороховый суп по-шведски: ингредиенты
- Копчёное мясо – 300 г. (триста грамм)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Горох – ½ кг. (пол килограмма)
- Вода – 1.7 л. (один литр и семьсот миллилитров)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Подсолнечное масло для жарки
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Замочите на ночь горох.
- На следующий день залейте водой мясо и варите полчаса.
- На крупной тёрке натрите морковь и жарьте на среднем огне 5 минут.
- Нарежьте кубиками лук и отправьте на сковороду к моркови. Помешивая жарьте ещё 5 минут.
- Горох слейте, несколько раз промойте и отправьте к бульону с копчёностями. После – луково-морковную зажарку и варите час.
- Посолите ближе к концу жарки.
Гороховый суп по-шведски — очень яркий и вкусный.
Готовьте на здоровье!
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