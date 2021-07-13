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Гороховый суп по-шведски. Сытный и ароматный супчик у вас на столе

Гороховый суп по-шведски станет одним из ваших любимых рецептов на каждый день.

Гороховый суп по-шведски: ингредиенты

Гороховый суп по-шведски

  1. Копчёное мясо – 300 г. (триста грамм)
  2. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  3. Горох – ½ кг. (пол килограмма)
  4. Вода – 1.7 л. (один литр и семьсот миллилитров)
  5. Лук – 1 шт. (одна штука)
  6. Подсолнечное масло для жарки
  7. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Замочите на ночь горох.
  • На следующий день залейте водой мясо и варите полчаса.
  • На крупной тёрке натрите морковь и жарьте на среднем огне 5 минут.
  • Нарежьте кубиками лук и отправьте на сковороду к моркови. Помешивая жарьте ещё 5 минут.
  • Горох слейте, несколько раз промойте и отправьте к бульону с копчёностями. После – луково-морковную зажарку и варите час.
  • Посолите ближе к концу жарки.

Гороховый суп по-шведски — очень яркий и вкусный.

Гороховый суп по-шведски. Сытный и ароматный супчик у вас на столе 2

Готовьте на здоровье!

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